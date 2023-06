O médio croata Mateo Kovacic vai jogar no Manchester City nas próximas quatro temporadas, depois de ter representado o Chelsea durante cinco anos, anunciaram esta terça-feira os dois clubes da Liga inglesa de futebol.

“Esta é uma mudança brilhante para mim e mal posso esperar para começar no City. Quem já viu esta equipa de Pep [Guardiola], sabe como eles [jogadores] são bons. Para mim, são os melhores do mundo. Os troféus que conquistaram estão à vista de todos, mas também são a melhor equipa do futebol”, manifestou o internacional croata, em declarações reproduzidas pelos citizens.

Kovacic, de 29 anos, que vai ser companheiro de equipa dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, acrescentou que assinar pelo tricampeão inglês “é um sonho para qualquer futebolista”.

Por sua vez, os londrinos destacaram os 221 jogos oficiais que o croata disputou durante cinco épocas e os títulos conquistados: uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

O internacional croata em 95 ocasiões é o primeiro reforço dos campeões europeus para a temporada 2023/24, um dia depois da saída do alemão Ilkay Gundogan para o FC Barcelona.