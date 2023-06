Programa de empreendedorismo de Aveiro termina com balanço altamente positivo

O projeto YEP 5.0 teve início com um Webinar sobre as “Oportunidades para o Empreendorismo Jovem” (24 novembro 2021), o qual contou, entre outras, com a presença do empresário António Neto (FERNETO), com o testemunho de um jovem empreendedor (Luís Pinto, fundador da PET Universal) e com as intervenções do Adjunto do Gabinete do Secretário de Estado para a Transição Digital – Arthur Jordão e do Diretor Executivo da STARTUP PORTUGAL – António Dias Martins.

Seguiram-se um conjunto de ações integradas na atividade YEP 5.0 New Generations, as quais se materializaram na realização de oito ações de sensibilização junto dos jovens estudantes (em 4 escolas do 3º ciclo e ensino secundário (“Young Industry”), onde participaram mais de 400 estudantes, e em 4 instituições do ensino superior (“YEP 5.0 Entrepreneurs Sessions”), que tiveram a adesão de 160 alunos. As sessões realizadas contaram com o testemunho de empreendedores e com a apresentação do projeto, procurando sensibilizar e motivar os jovens estudantes para a criação do próprio emprego ou criação de empresas, bem como para os conceitos da nova indústria e dos desafios sociais e societais.

O projeto incluiu ainda o concurso de ideias “Big Ideas Challenge”, atividades de Pitch e atribuição de prémios aos melhores projetos, nomeadamente monetários e a visita a Silicon Valley. Foram também realizados 6 workshops temáticos de capacitação (Scale Up Sessions), relacionados com os temas da propriedade intelectual, elaboração de plano de negócios, marketing digital, potenciar negócios com os clientes, preparação de pitch e design thinking.

Na atividade YEP 5.0 Ecosystem Promotion os participantes tiveram oportunidade der realizar visitas técnicas e várias empresas (“YEP 5.0 Demo”) designadamente a HFA, Grupo Simoldes, Wavecom, Rui Costa e Sousa (Sr. Bacalhau) e à Rialto. Também visitaram incubadoras e aceleradoras da região (YEP 5.0 HUB), designadamente o PCI – Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro e a SANJOTEC.