Um professor atribui um trabalho: “Expliquem-me o que foram os Wham!”. O Aluno A vai à Wikipedia, faz copy/paste e acrescenta um “todavia” e “além disso” aqui e ali para mostrar o esforço básico. Já o Aluno B vai ler todas as entrevistas, ver vídeos antigos, falar com contemporâneos da banda, pensar como pode apresentar o fenómeno a alguém que nunca ouviu falar dele. Vai escrever com paixão e contagiar da mesma forma quem for ler o texto a seguir. “Wham!”, o documentário que se estreia na Netflix esta quarta-feira, 5 de julho, é obra do Aluno A, o que, numa era de overdose de informação, inovação, ChatGPT e afins, não é minimamente aceitável.

A história começa no momento em que Georgios Panayiotou e Andrew Ridgeley se conhecem na escola, aos 12 anos. A partir daí, a viagem é guiada pelas vozes dos próprios, através de excertos de entrevistas antigas daquele que viria a ficar conhecido como George Michael e de depoimentos mais recentes de Ridgeley. A fórmula parece ótima, ninguém melhor do que os intervenientes para recordarem o percurso até ao topo, mas não chega. Tirando o pai de Michael, que é repescado através de uma entrevista antiga durante uns míseros segundos, não há qualquer outro contributo.

São mostrados recortes de jornais que a mãe de Andrew Ridgeley colecionou desde o início da carreira dos Wham! e isso serve de linha temporal para guiar o espectador. Há vídeos inéditos e imagens de arquivo mas, à medida que o documentário se vai aproximando do final da hora e meia, o sentimento de deceção vai igualmente aumentando. Podíamos chamar-lhe “resumo dos Wham! para totós”. Para quem não acompanhou a banda quando ela estava no ativo — eu incluída — é uma sinopse simples e eficaz. Mas, “e mais?”, “é só isto?” — foi literalmente o que escrevi nas minhas notas. Ninguém quer perder 1h32 para ficar com a mesma informação que pode encontrar em qualquer resumo do Google.

