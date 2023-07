Os lucros do Santander cresceram 38% para 334 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, anunciou esta sexta-feira o presidente executivo da instituição financeira, Pedro Castro e Almeida.

“Os resultados que apresentamos hoje [sexta-feira] são muito positivos, conforme o que tem sido a regra dos resultados dos bancos, diria, do mundo inteiro, particularmente da Europa”, afirmou, destacando a influência das taxas de juro, mas também a “jornada de transformação” que a instituição iniciou há alguns anos.

No primeiro semestre, o Santander obteve um resultado líquido de 333,7 milhões de euros, num crescimento de 38,3% face aos 241,3 milhões de euros registados no período homólogo.