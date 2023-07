O índice de produção industrial do Japão aumentou 2% em junho em relação ao mês anterior, segundo dados preliminares divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês.

Este aumento do índice segue-se a uma contração mensal de 1,6% registada em maio, de acordo com dados revistos do ministério, que indica no seu relatório mais recente que a produção industrial japonesa “dá sinais de aumento em ritmo moderado”.

Ainda assim, o índice recuou 0,4% em comparação com o mesmo mês de 2022.

Os setores que mais contribuíram para o aumento mensal da produção industrial japonesa em junho foram o fabrico de veículos, aparelhos eletrónicos e máquinas de uso geral e de negócios.

Em sentido contrário, as quedas mais significativas registaram-se na produção de máquinas elétricas, equipamento eletrónico de informação e comunicação, máquinas de produção e derivados de petróleo e carvão.

Segundo um inquérito feito pelo ministério, as empresas japonesas temem que a produção industrial caia 0,2% em julho, previsão ainda assim mais otimista do que a feita no inquérito anterior, que previa uma queda de 0,6%.

Já para agosto, o índice deve crescer 1,1%, segundo o inquérito mais recente.

Na sexta-feira, o Banco do Japão prometeu continuar a aplicar “pacientemente” a política de estímulo à economia, que inclui taxas de juro de referência negativas (-0,1%).

No entanto, o conselho de política monetária do banco central japonês decidiu que os juros das obrigações do Estado a 10 anos possam subir até 1%, numa decisão que poderá antecipar futuros aumentos das taxas de juro de referência.