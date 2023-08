Não sabemos se Roger Federer recebe ou não uma percentagem das vendas do livro, mas qualquer uma das hipóteses é uma desgraça. Ou porque não precisa, ou porque o escritor e o editor se estão a aproveitar da celebridade do tenista e, em qualquer dos casos, porque o título, simplesmente, não faz sentido: Os Últimos Dias de Roger Federer aparecem na página 239 do livro a que dão nome, que é como quem diz “exatamente ao fim de dois terços do dito” — e isto para não ocuparem mais do que umas breves páginas, ocasionalmente revisitadas a cada tentativa de regresso do suíço aos courts.

Quem vier, portanto, à procura de qualquer semelhança com o extraordinário ensaio de David Foster Wallace “Federer enquanto Experiência Religiosa”, não poderá sentir-se mais defraudado. Todavia, o que importa aqui são mesmo os “outros finais” referidos pelo subtítulo da edição portuguesa. Em suma, Os Últimos Dias de Roger Federer tem um título péssimo, mas eis as boas notícias: tudo o resto é muito bom.

Geoff Dyer é um romancista e crítico inglês que se mudou para a Califórnia e anda a lidar com esta coisa de envelhecer e morrer, agora a partir da casa dos 60-e-qualquer-coisa-anos-de-idade. Os dias em que a Covid parou a Terra deram-lhe, enfim, o tempo e o espaço para escrever “este livro sobre como as coisas acabam”.

