O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, apresentou este domingo a demissão do cargo. A decisão foi anunciada na conferência de imprensa que seguiu à estreia da equipa na primeira liga de futebol, jogo em que o clube minhoto venceu no terreno do Estrela da Amadora (que regressa ao primeiro escalão ao fim de 14 anos), por 1-0. Jota Silva marcou o único golo, aos 24 minutos.

Moreno, que surgiu na sala de imprensa do Estádio José Gomes, na Amadora, ao lado do presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, explicou que a decisão já tinha sido tomada antes do jogo, na passada quinta-feira, depois da eliminação da sua equipa das competições europeias diante dos eslovenos do NK Celje.

“Vocês perguntam porquê e sou muito claro: pela desilusão, claramente, do jogo de quinta-feira (dia 3)”, disse Moreno, recordando a derrota do Vitória, por 1-0 (2-4 nas grandes penalidades, uma vez que os vimaranenses traziam da Eslovénia uma vantagem de um golo), em casa, e que ditou o afastamento da Liga Conferência.

Moreno, ex-jogador do clube, treinava o Vitória de Guimarães há cerca de um ano.