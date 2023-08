Se o FC Porto não tinha as melhores recordações do Minho, as deslocações a Moreira de Cónegos não eram propriamente as melhores ou não tivessem os dragões ganho até aqui apenas dois jogos em cinco possíveis. Aliás, a última derrota dos azuis e brancos no Comendador Joaquim de Almeida Freitas coincidia com o derradeiro encontro de Nuno Espírito Santo no comando da equipa. A seguir, chegou Sérgio Conceição. E apesar de três empates sempre para o Campeonato, os portistas não mais voltaram a perder fora diante dos cónegos, conseguindo a melhor série de sempre no reduto dos minhotos. Mas este foi um jogo diferente.

Foi um jogo diferente porque, quando se esperava uma reação forte do FC Porto depois da derrota na final da Supertaça com o Benfica, o Moreirense bloqueou quase por completo o jogo ofensivo dos azuis e brancos ao longo de 60 minutos e chegou mesmo a estar em vantagem no início da segunda parte. Foi um jogo diferente porque, cinco anos depois, o jogador que marcou o golo da reviravolta e consequente vitória acabou por ser expulso – sendo que, no caso de Wendell, foi o segundo cartão vermelho seguido em jogos oficiais. Foi um jogo diferente porque, não estando como é habitual na zona técnica, Conceição foi a grande figura.

A assistir ao encontro num camarote mais resguardado do estádio junto da baliza onde surgiriam os golos da vitória portista, o treinador foi alvo de mensagem logo no início do jogo por parte das claques Super Dragões e Coletivo Ultras 95, que levantaram a tarja “Defender o nosso clube não é crime. Sérgio, um de nós”. Mais tarde, e por solidariedade com o castigo ao número 1 da equipa técnica, Vítor Bruno, que foi o treinador principal no arranque da Liga frente ao Moreirense, não foi à zona de entrevistas rápidas da SportTV, canal que transmitiu a partida, e também não marcou presença na conferência de imprensa.

“Jogamos sempre para ganhar. Era importante começar o Campeonato com uma vitória. Os jogos são todos difíceis, especialmente nestes campos. Tenho de agradecer aos meus companheiros de equipa e dar os parabéns ao FC Porto pelos três pontos”, começou por comentar na flash interview Eustáquio.

“Ao intervalo era preciso mais porque não estávamos a conseguir encontrar os espaços que queríamos. Fomos para a segunda parte com uma mentalidade diferente e tivemos de correr atrás do prejuízo, mas mostrámos caráter e foi suficiente para a vitória. Ausência de Sérgio Conceição do banco? Logicamente que é a nossa força máxima, o nosso líder, mas independentemente de estar fora comunica e ajudou-nos muito ao intervalo”, acrescentou ainda o internacional canadiano em declarações à SportTV.