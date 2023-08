A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assegurou nesta quarta-feira que a revisão, em curso, do seu plano de patrocínios a diversas instituições e entidades, nomeadamente federações desportivas e Comité Olímpico, “não coloca em causa o projeto olímpico para 2024”.

Em resposta a questões da Lusa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) destacou que a revisão da sua política de apoio financeiro se estende a “diferentes instituições e entidades”, incluindo os apoios dos Jogos Santa Casa às federações desportivas nacionais, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Numa altura de grandes desafios económico-sociais, pretende-se criar um modelo de parceria mais equilibrado e criterioso no apoio financeiro dado pelos Jogos Santa Casa ao desporto nacional, nomeadamente, através das federações nacionais, do COP e do CPP, parceiros inestimáveis no desenvolvimento da missão da SMCL”, destacou.

A Santa Casa lembrou que está a atravessar um período de “constrangimentos financeiros”, agravados pela diminuição das receitas dos Jogos Sociais e pelo aumento dos pedidos de apoios sociais. Por isso, “está a proceder a uma reavaliação profunda de toda a sua política de parcerias financeiras e patrocínios a entidades externas, por modo a criar mecanismos mais eficientes e sustentáveis”.

Várias fontes oficiais confirmaram na terça-feira à Lusa que a SCML avisou várias federações desportivas da necessidade de rever o plano de patrocínios, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris2024, através de cartas assinadas pela provedora, Ana Jorge, que assumiu funções em 2 de maio (último).

Nas cartas enviadas, Ana Jorge assume-se certa de que estas entidades desportivas “compreenderão” a “difícil decisão pelas razões evidenciadas”, sem excluir “uma eventual reavaliação futura desta situação caso as premissas se alterem”.

Em reação, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) disse recear que a SCML se limite a cortar nas verbas atribuídas a uma “parte significativa” de federações com participação olímpica, a menos de um ano de Paris2024.

José Manuel Constantino disse compreender que a nova direção da SCML “queira proceder a uma reavaliação dos critérios de apoio às diferentes entidades, atendendo à situação de profunda crise que foi detetada nas auditorias já realizadas e pela intervenção do Ministério Público relativamente a investimentos feitos no Brasil”.

Salientou, contudo, que não terá uma atitude tão compreensiva se os cortes forem feitos apenas no setor desportivo, num valor que, segundo José Manuel Constantino, não é relevante para os cofres da SCML.

Constantino assumiu disponibilidade para uma eventual reunião com a nova provedora da SCML.

Já esta manhã, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou o pedido de uma reunião urgente com Ana Jorge e considerou que os cortes no apoio da SCML no desporto provocarão “maiores impactos ao setor” devido à aproximação dos Jogos Olímpicos de 2024.

A Santa Casa não respondeu a outras questões da agência Lusa, nomeadamente quantas e quais federações estão incluídas na revisão do seu plano de patrocínios, qual a estimativa dos montantes a cortar e quando pensa ter uma decisão final sobre os apoios a cortar e os apoios a manter e porque tomou esta decisão a menos de um ano dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, além do COP e do CPP, estão a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.