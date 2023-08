O Governo decidiu mudar a composição do Conselho de Administração da Parpública, com efeitos colaterais no ministério das Finanças: um dos lugares que ficarão vagos será ocupado por João Marcelo, chefe de gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.

Segundo o jornal Expresso, que noticiou esta quinta-feira as mudanças, o atual vice-presidente, José Realinho de Matos, passará com estas mexidas a líder do Conselho de Administração — o mesmo não acontece com os três restantes gestores executivos, que ficam de fora do novo elenco, cujo mandato decorrerá entre 2023-2025.

Em resposta ao Expresso, o ministério das Finanças confirmou as mudanças que afetam a sociedade do Estado que gere as suas participações em empresas públicas, e cujos representantes e ex-representantes fizeram parte da lista de elementos chamados à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, na altura para explicar a relação do Estado com a companhia aérea. Agora, a sociedade ficará responsável pelo processo de privatização da mesma empresa.