Uma série de condições favoráveis proporcionaram um mar de rosas ao Sporting. Na verdade, os leões não tiveram qualquer mérito nisso, limitando-se a serem a tolerarem a cor das camisolas do Casa Pia. Apesar de tudo, não havia maneira da equipa de Rúben Amorim ficar indiferente ao vestuário que a rodeava. O ambiente em Rio Maior parecia o cenário de um filme da Barbie, mas onde era proibido brincar.

Em contradição com isso até foi um tipo loiro, alto, encorpado e robusto com aspeto de Ken que tornou os sonhos cor de rosa do Casa Pia numa noite mal dormida. Chama-se Viktor Gyökeres e, nesta altura do campeonato, ou seja, à segunda jornada, já todos enrolam uma pronúncia sueca para gritar o seu nome.

Deu-se o caso de Rúben Amorim ter caído no engodo de Paulinho e ter que encostar o camião TIR de matrícula nórdica mais ao lado esquerdo do ataque. O avançado português encantou o técnico com o golo que deu a vitória no último minuto contra o Vizela. Felicidade com titularidade se paga. Daí que o treinador do Sporting tenha sido obrigado a unir as duas peças na frente de ataque.

Posicionalmente, o futebol é muito relativo. Gyökeres correu como um extremo pela esquerda. Esgaio recebeu ao centro como um médio e Paulinho (3′) apareceu na área como ponta de lança que é. Não deu muitas confianças à bola. Mal ela veio, desviou-a sem que a bota tenha desgastado muito do seu revestimento naquele remate.

O golo nasceu cedo, quando ainda não se via com clareza como é que as equipas estavam montadas. Gyökeres demonstrou que rende em qualquer lado, mas um pouco menos à esquerda, sendo que, ao mesmo tempo, a largura excessiva que não era esperada que desse retirou espaço a Nuno Santos na primeira parte.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Casa Pia-Sporting, 1-2 2.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Rio Maior Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Casa Pia: Ricardo Batista, Larrazabal (André Geraldes, 70′), Vasco Fernandes, Fernando Varela, Zolotic, Lelo, Beni (Rafael Martins, 86′), Pablo Roberto (Ângelo Neto, 70′), Godwin, Soma (Fernando Andrade, 64′) e Clayton (Felippe Cardoso, 64′) Suplentes não utilizados: Lucas Paes, João Nunes, Neto, Tiago Dias e Jajá Treinador: Filipe Martins Sporting: Adán, Esgaio (Geny Catamo, 64′), Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos (Matheus Reis, 64′), Morita, Pedro Gonçalves (Mateus Gonçalves, 88′), Edwards (Hjulmand, 75′), Paulinho (Trincão, 88′) e Gyökeres Suplentes não utilizados: Franco Israel, Neto, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro Treinador: Rúben Amorim Golos: Paulinho (3′ e 61′) e Clayton (58′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Beni (45+12′), Fernando Varela (55′), Gonçalo Inácio (72′), Ângelo Neto (90′) e André Geraldes (90+8′)

Era a primeira vez que Paulinho e Gyökeres coexistiam de início no campeonato e ainda havia aspetos a limar. Na segunda parte, a fluidez foi outra e, quando Nuno Santos teve condições para subir na esquerda e cruzar, já os dois atacantes estavam na área para finalizar. Acabou por ser Paulinho (61′) a finalizar de novo. No entanto, o bis do camisola 20 dos leões foi a resposta ao empate que o Casa Pia tinha conseguido momento antes por intermédio de Clayton (58′) e que durou pouco tempo.

Pablo Roberto arregaçou as meias que trazia caídas para ser o melhor elemento dos gansos no jogo e estabilizar a equipa com bola. Ficava a dúvida se se tratava de uma verdadeira demonstração de capacidade dos casapianos ou se era o Sporting que procurava dar metros à equipa treinada por Filipe Martins para explorar as costas através de um jogador com características ímpares, um verdadeiro Haaland à portuguesa. Se era estratégia de Amorim, resultou. Gyökeres escapou-se várias vezes para remates cruzados a partir da esquina da área.

Para não repetir as palavras usadas para descrever Gyökeres, importa dizer que o jogador que se estreou com a camisola verde e branca, Morten Hjulmand, tem todo o ar de um turista de pele sensível ao sol que, em caso de se esquecer do protetor solar, fica tão torrado como pão para barrar manteiga. A entrada do dinamarquês fez parte de um plano de contingência para segurar uma vantagem que acabou por não fugir. Amorim lançou Geny Catamo para refrescar o lado direito da defesa e Matheus Reis para trancar o flanco esquerdo.