As autoridades russas lançaram o conceito de igreja insuflável enfeitada com símbolos religiosos ortodoxos e com uma camuflagem para os padres que visitam as tropas na linha da frente ucraniana, avançou o The Telegraph

Os clérigos com enormes cruzes penduradas ao pescoço foram uma visão inusitada na exposição da feira de armamento de Moscovo, na segunda-feira, onde as empresas de defesa russas apresentam os seus mais recentes protótipos.

O padre Boris Grishin mostrou aos visitantes a igreja móvel, que consiste numa caravana equipada com dois berços, um chuveiro e uma casa de banho, com uma tenda insuflável de 3 metros por 3 metros a servir de espaço de oração.

“Dobra-se a tenda, enche-se muito rapidamente, faz-se o serviço, dobra-se e vai-se embora”, disse à agência noticiosa russa RIA Novosti.

A igreja móvel é ideal para os padres que viajam para a zona de guerra ou para o treino militar no terreno. Com duas pessoas a montar e a pendurar os símbolos religiosos, é possível ficar operacional em menos de 10 minutos”. A sala de oração é suficientemente grande para um pelotão de soldados, afirmou o padre Grishin. https://twitter.com/BavovnaReports/status/1691206640547110912

Dois símbolos religiosos ortodoxos estão pendurados de cada lado da entrada da tenda. Na parte lateral, com padrões de camuflagem, há uma grande imagem de Jesus Cristo, de estilo bizantino, combinada com imagens de soldados russos e as letras “Z” e “V” que são marcas da invasão russa. No interior há símbolos religiosos de cartão nas paredes.

Os padres terão visitado a central nuclear de Zaporizhzhia, na terça-feira passada, para se encontrarem com os soldados instalados na unidade que foi tomada pelas forças russas no ano passado e para darem “a sua bênção” ao local.

Esta não é a primeira vez que a Igreja Ortodoxa Russa desenvolve uma igreja móvel para ajudar o seu trabalho com o exército.

Na década de 2010, promoveu igrejas especiais para tropas aerotransportadas que podem ser lançadas de paraquedas e facilmente instaladas no terreno.