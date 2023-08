Editors, Goran Bregovic, Hybrid Theory, Wet Bed Gang, Two Door Cinema Club, Ana Moura e Rui Veloso são alguns dos artistas que vão marcar presença no Festival do Crato deste ano, que arranca oficialmente na terça-feira.

Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival decorre até sábado, no centro da vila, e em paralelo com a 37.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

A anteceder o arranque oficial do festival, o município promove esta segunda-feira o “dia extra”, com um concerto com o cantor Tony Carreira, sendo este evento apelidado de “Festa Solidária”.

De acordo com a Câmara do Crato, o concerto com Tony Carreira vai decorrer a partir das 22h00, com o objetivo de angariar fundos a favor das associações humanitárias e solidárias daquele concelho.

Após o espetáculo está anunciado um afterhours com Luís Sousa e Mário Dias Sax.

Na terça-feira, primeiro dia do festival, estão anunciados concertos com Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang.

No segundo dia do festival vão subir ao palco Plutónio, Rui Veloso e Diogo Piçarra com Bárbara Tinoco.

Na quarta-feira, terceiro dia do evento, estão anunciados Os Raiz, Os Quatro e Meia com Bandidos do Cante e Goran Bregovic.

Linda Martíni, Hybrid Theory, Two Door Cinema Club, são os artistas que vão preencher o quarto dia do evento.

No sábado, a fechar o Festival do Crato, estão anunciados Pedro Mafama, Ana Moura e Editors.

A organização anuncia que os concertos vão ter início pelas 21h30 e, após os espetáculos, vão decorrer ‘afterhours’ com vários DJ.

Paralelamente aos espetáculos no recinto do Festival do Crato, a feira de artesanato e gastronomia, que este ano tem como tema “O Barro”, inclui um outro palco, onde vão decorrer concertos diários.

De acordo com a organização, a 37.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato inclui 30 expositores e 32 tasquinhas, sendo esperados nos próximos dias naquela vila alentejana mais de 100 mil visitantes.

A organização anuncia ainda que as entradas no festival são pagas, sendo as entradas gratuitas na feira de artesanato e gastronomia.

O festival disponibiliza também uma zona de acampamento, a cerca de 400 metros do recinto, com capacidade para acolher 1.500 pessoas.