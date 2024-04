Os portugueses Slow J e Ornatos Violeta vão atuar na edição deste ano do Festival do Crato, que se realiza, no final de agosto, naquela vila do distrito de Portalegre, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo um comunicado da organização, o músico Slow J e a banda Ornatos Violeta “são os primeiros artistas a confirmarem presença” nesta edição do evento, atuando, respetivamente, nos dias 28 e 31 de agosto.

Promovido pela Câmara do Crato, com o apoio de várias entidades, o festival, que vai para sua 38.ª edição (como Feira de Artesanato e Gastronomia), realiza-se de 28 a 31 de agosto.

Este ano, referiu a organização, o Festival do Crato aposta “num cartaz eclético, dirigido a todas as gerações, com alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais, que o torna num dos maiores eventos realizados no Alentejo”.

Slow J, que atua na primeira noite, “é uma das vozes mais inovadoras na música portuguesa”, realçou a organização, salientando que o músico vai apresentar no festival alentejano o álbum “Afro Fado”.

Este disco é “um ensaio sobre a identidade portuguesa em todo o esplendor da sua mistura” e “causou um impacto cultural e comercial sem precedentes em Portugal”, assinalou.

Já os Ornatos Violeta, com a atuação marcada para a última noite, “são uma das bandas mais icónicas da música portuguesa e estão de regresso aos palcos para assinalar o 25.º aniversário de ‘O Monstro Precisa de Amigos’, o seu álbum mais emblemático e o último de originais do grupo liderado por Manuel Cruz”.

“Editado em 1999, foi considerado um dos melhores discos portugueses de rock de sempre. Depois de terminarem a sua carreira em 2002, os Ornatos Violeta foram desafiados para um reencontro em 2012, e, desde então, a banda tem tocado em ocasiões especiais”, acrescentou.

As entradas na Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato são gratuitas, enquanto o Festival do Crato tem entradas pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os quatro dias do evento.

A organização disponibiliza ainda uma zona de campismo ocasional.