A certa altura de “A Conspiração do Cairo”, do realizador sueco-egípcio Tarik Saleh, um imã ultra-ortodoxo, candidato à presidência da Universidade Islâmica Al-Azhar, do Cairo, a mais poderosa e prestigiada instituição do seu género no mundo muçulmano, pede ao assistente que vá ao McDonald’s comprar-lhe um Big Mac, porque lhe disseram que a carne usada é “halal” e por isso não há problema nenhum em os comer. Não admira que Saleh seja “persona non grata” no Egipto e tenha que rodar os seus filmes noutros países árabes, e eles sejam a seguir banidos pela censura egípcia.

Tal como em “The Nile Hilton Incident” (2017), que Tarik Saleh, após ter sido expulso do país, foi obrigado a ir rodar a Marrocos, apesar de se ambientar no Cairo, “A Conspiração do Cairo” foi filmado na Turquia, mesmo passando-se também na capital do Egipto (a Universidade Al-Azhar teve que ser recriada na Mesquita Süleymaniye de Istambul). Os dois filmes têm também em comum o facto de lançarem mão de uma intriga policial e dos seus vários dispositivos de narração e expedientes dramáticos, para exporem a corrupção no país, e a prepotência, a hipocrisia e a impunidade das autoridades egípcias em todas as suas declinações, da polícia aos militares e aos serviços secretos. Mas “A Conspiração do Cairo” envolve também no enredo a hierarquia religiosa.

[Veja o “trailer” de “A Conspiração do Cairo”:]

