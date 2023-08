17 jogos: entre o fim de 2022/23 e o início de 2023/24, o Sporting leva 17 jogos consecutivos sem perder na Primeira Liga, o equivalente a metade do Campeonato. A última derrota dos leões foi já em fevereiro, em Alvalade e contra o FC Porto, e a vitória deste domingo perante o Famalicão alargou ainda mais o percurso positivo.

A equipa de Rúben Amorim somou o terceiro triunfo em três jornadas do Campeonato, subindo à liderança da classificação em conjunto com o V. Guimarães e esperando agora pelo que o FC Porto vai fazer esta segunda-feira contra o Rio Ave. Desde que o treinador chegou a Alvalade, esta é a terceira temporada em quatro em que vence os três primeiros jogos da Liga — sendo que, em comparação com 2022/23, já leva mais cinco pontos.

Paulinho marcou pelo terceiro jogo seguido e já leva quatro golos no Campeonato, sendo que este foi o primeiro jogo em que o Sporting não sofreu qualquer golo. Já depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas e após ser eleito o Homem do Jogo, o avançado português mostrou-se satisfeito com o resultado. “Acima de tudo, ganhámos. Queremos continuar a ganhar. São três jogos e três vitórias. Isto do Homem do Jogo pouco interessa, honestamente. O que interessa é ganhar. Agora temos o quarto jogo e vamos tentar ganhar o quarto jogo”, atirou Paulinho.

Mais à frente e quando foi questionado sobre a possibilidade de voltar a ser convocado para a Seleção Nacional — isto porque Roberto Martínez esteve na bancada presidencial de Alvalade a assistir à partida –, o avançado garantiu que não estranharia uma chamada. “Claro que acredito. Sou português, jogo num clube grande, estou bem e não era a primeira vez. Acho natural acreditar”, terminou.

Já Rúben Amorim, na flash interview, considerou que este foi “um jogo muito difícil”. “Acho que fomos competentes. Nesta fase final aguentámos o 1-0, mas durante todo o jogo estivemos sempre mais perto de marcar golos. Controlámos bem os pontos fortes do Famalicão e foi uma vitória inteiramente justa”, começou por dizer o treinador leonino, comentando depois o bom momento de Paulinho ao lado de Gyökeres.

“A vida é mesmo assim, há momentos bons e há momentos maus. Da mesma forma que sempre desvalorizei as fases más, mesmo sabendo que isto é a vida do jogador, vou desvalorizar os quatro golos do Paulinho. Fez o seu trabalho e tem de trabalhar na próxima semana para ser opção no próximo jogo”, explicou Amorim, que também deixou algumas palavras sobre a primeira titularidade de Hjulmand, reforço que chegou do Lecce nas últimas semanas.

“É muito inteligente a ler o jogo. Vai melhorar o rendimento físico. Aguentou bem um jogo intenso, joga muitas vezes para a frente naquela posição, é esperto. Quando a bola chega já sabe o que fazer, mas acho que ainda pode dar muito mais”, indicou.

Por fim, Rúben Amorim comentou a intensidade da primeira parte, com muitas paragens e algum nervosismo por parte dos jogadores, e elogiou a resposta dos adeptos nas bancadas de Alvalade. “Faz parte, mas eu gosto da emoção e da intensidade. E aí temos de dar mérito não só aos jogadores, mas também ao público. O ambiente que se viveu hoje é o ambiente que se quer em Alvalade e ajuda a tornar o jogo mais intenso. Acho que toda a gente em Portugal quer mais paixão e mais gente no estádio. É óbvio que nós, estando mais perto da baliza e a atacar mais tempo, temos de ter a cabeça fria e saber que o jogo dura tempo”, concluiu.