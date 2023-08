Planeta, Política e Saúde nas Conferências do Estoril

A última sessão da manhã do primeiro dia estará a cargo do pianista Mário Laginha e de Tânia Trindade. Tânia é engenheira aeroespacial e criou, no Congo, o “Bana Congo”, um projeto musical que já resgatou mais de 6 mil crianças vítimas de subnutrição crónica. Já Mário Laginha esteve recentemente no Panamá, onde realizou uma masterclass para um projeto semelhante com crianças em situação de pobreza extrema. O diálogo musical entre estes dois artistas faz ainda mais sentido quando se sabe que as músicas que Mário Laginha por lá tocou tinham as suas raízes no Congo, o que, curiosamente, só se descobriu depois da dupla ter sido formada para estas Conferências.

O período da tarde será dedicado à política e à construção da paz mundial, com a presença do ex-Presidente da Eslovénia, Danilo Turk, e do antigo Presidente da Chéquia, Vaclav Klaus, já que haverá uma conversa cujo título é apenas “Ucrânia”. Este momento será moderado por Anelise Borges, correspondente de guerra na Euronews, e contará também com o testemunho de Sergiy Kyslytsya, representante permanente da Ucrânia nas Nações Unidas.

Já o tema das pessoas, direitos humanos, diversidade e inclusão irá juntar na mesma conversa Elida Bautista, da Berkeley’s Haas School of Business; Pedro Carmo Costa, co-fundador e CEO da Pulsey, um projeto que promove a inclusão no local de trabalho no mundo inteiro; e Jenny Hoobler, professora na Nova SBE.

Ainda no primeiro dia, haverá tempo para ouvir três desportistas com testemunhos inspiracionais: Carolina Duarte, atleta paralímpica velocista e vice-campeã do mundo nos 100 e 200 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo adaptado em 2018; João de Macedo, surfista de ondas gigantes e co-fundador da Save The Waves Coalition, uma organização sem fins lucrativos dedicada à proteção dos ecossistemas de surf; e ainda Maya Gabeira, surfista brasileira que conquistou, na Nazaré, o recorde do Guinness para a maior onda surfada por uma mulher em 2020 e irá encerrar as conversas do primeiro dia.