A seleção feminina de ténis de mesa juntou-se esta segunda-feira à masculina nos oitavos de final do Campeonato da Europa de equipas, após derrotar a Sérvia por 3-2, em Malmo, Suécia.

O triunfo no Grupo D foi consumado com dois êxitos, uma vez que na estreia, no domingo, frente à Bulgária, a superioridade portuguesa foi traduzida em 3-1.

Portugal adiantou-se por Jieni Shao, que bateu Isabela Lupulesku por 3-1 (11-4, 11-7, 8-11 e 11-5), contudo, a Sérvia empatou com êxito de Sabina Surjan sobre Fu Yu, por 3-2 (10-12, 13-11, 11-5, 8-11 e 11-8).

Aneta Maksuti consumou a reviravolta ao ganhar a Matilde Pinto por 3-2 (11-8, 3-11, 6-11, 11-9 e 11-4), porém, Jieni Shao obrigaria à “negra”, ao derrotar Sabina Surjan por 3-0 (11-1, 13-11 e 11-7).

Coube a Fu yu disputar a partida decisiva ante Izabela Lupulesku, impondo-se por 3-1 (11-8, 11-6, 12-14 e 11-6) e garantindo assim o êxito complicado de Portugal, medalha de prata em 2019 e de bronze em 2021.

A equipa feminina junta-se ainda à equipa masculina, campeã da Europa em 2014, que, horas antes, bateu a Hungria por 3-1, o mesmo com que já se tinha superiorizado à Grécia, assegurando as duas seleções os respetivos “bilhetes” para os Campeonatos do Mundo.

Os Europeus de equipas de ténis de mesa, que decorrem até domingo, apuram diretamente os dois campeões para os Jogos Olímpicos Paris2024, além de 12 países para os Mundiais, que vão decorrer em fevereiro de 2024, em Busan, na Coreia do Sul.