Já se sabia que a Volkswagen tinha previsto uma versão mais desportiva do seu futuro ID.2all concept, cuja denominação final deverá ficar limitada a ID.2. Sabe-se agora que o construtor alemão aproveitará a ocasião para recuperar o espírito e a essência do primeiro GTI, introduzido pela marca através do Golf GTI dos anos 70 e 80. O protótipo que antecipa este desportivo é ainda conhecido como ID. GTI concept, mas também ele deverá evoluir para ID.2 GTI quando finalmente chegar ao mercado em 2026.

Talvez a nota mais importante seja o facto de o ID. GTI montar um único motor eléctrico e que terá tracção à frente, uma vez que recorre à plataforma MEB0, que favorece a passagem da potência ao solo através do eixo anterior, ao contrário do que acontece com a MEB que serve modelos como os ID.3 e ID.4, entre muitos outros. Calcula-se também que o ID. GTI deverá usufruir de mais de 231 cv (150 kW), uma vez que esta é a potência já anunciada para a versão desportiva do ID.2all, o que deixa desde logo a salivar os amantes de grandes emoções em carros pequenos e mais acessíveis.

Um interior desportivo e com um painel de instrumentos maior do que o habitual na VW

O VW ID. GTI concept antecipa um visual exterior agressivo mas discreto, como sempre foi habitual nos GTI, o mesmo acontecendo no interior. Contudo, aqui destaca-se a presença de um ecrã de serviço ao painel de instrumentos de maiores dimensões, quando comparado com os ID.3. Em matéria de espaço, com 4,104 m de comprimento e 1,840 m de largura, o novo GTI não perde muito para o ID.3, ganhando 4 cm em largura (as vias mais largas e os alargamentos dos guarda-lamas ajudam) e perdendo apenas 16 cm em comprimento.

Os detalhes do VW ID. GTI concept

Além de visar recuperar as emoções dos GTI para o pequeno modelo eléctrico, a VW espera manter vivo o espírito do Golf GTI que surgiu em 1976. Como este modelo contava apenas com 110 cv, extraídos do motor 1.6 atmosférico, não será difícil ao ID. GTI cilindrar o seu antepassado, mas será claramente batido pelo peso pluma do seu antecessor, que se ficava pelos 832 kg. Já em espaço interior, com 4,1 m de comprimento, contra 3,8 m do Golf de há 47 anos e, sobretudo, com uma distância entre eixos 20 cm superior (2,6 m contra 2,4 m), ao ID. GTI não faltarão argumentos para cativar os clientes que visam carros pequenos com raça e uma boa habitabilidade.

Com o novo ID. GTI, a VW pretende recuperar o espírito do saudoso Golf GTI de 1976

Prometendo um chassi eficaz e divertido de conduzir a ritmos mais elevados, o ID. GTI tentará incrementar as sensações a bordo através da produção de um ruído de motor, obviamente virtual e emitido através do sistema de som, que pretende reproduzir o feeling dos GTI a gasolina. Resta saber se a reprodução é fidedigna e agradável ao ouvido, com a VW a avançar já que o condutor pode desligar esta função, bastando para tal pressionar um botão.