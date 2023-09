A Câmara de Matosinhos vai reabilitar 17 habitações no Bairro da Caixa de Previdência da Indústria Têxtil que foi, recentemente, classificado de Interesse Municipal, adiantou esta terça-feira a empresa MatosinhosHabit, que gere o parque habitacional.

A empreitada, que vai agora ser lançada a concurso público, visa o interior das 17 habitações e tem um investimento de 272 mil euros, especificou a MatosinhosHabit, em comunicado.

O prazo de execução da obra é de quatro meses. Esta obra insere-se nos objetivos da MatosinhosHabit e na Estratégia Local de Habitação de reabilitar 100 habitações devolutas ao longo deste ano.

O Bairro da Caixa de Previdência da Indústria Têxtil tem 155 fogos de habitação, dos quais 83 são propriedade da autarquia, explicou a MatosinhosHabit.

Da autoria do arquiteto Germano de Castro Pinheiro, o bairro foi construído ao longo da década de 1950, numa época de grandes incentivos do regime político à indústria têxtil, setor com um peso muito significativo no mercado de emprego e na exportação nacional.

Nessa ocasião foi fomentada a construção de habitações de renda acessível em áreas na proximidade das instalações fabris, através das Caixas de Previdência, ao abrigo do Programa de Casas Económicas.

O Bairro da Caixa Têxtil é um conjunto habitacional coeso e de forte identificação arquitetónica, destacando-se no contexto urbanístico em que se insere. Ao tempo, foi uma obra inspiradora pela modernidade e autenticidade da sua mensagem cultural”, afirma a presidente do Conselho de Administração da MatosinhosHabit, Manuela Álvares.