Se “Sucession” tivesse tido um filho fora do casamento, ele aparecia agora, pronto para reclamar parte da herança. Esse filho chama-se “The Morning Show” e consegue, na terceira temporada, transformar-se numa corrida contra o tempo alucinante e num jogo de poder mais complexo do que qualquer regra de xadrez.

“The Morning Show” já não é a mesma série que se estreou em 2019 — e que deu à Apple TV+ um lugar legítimo na mesa dos grandes do streaming. Ou melhor, é e não é. A história começou nos bastidores de um programa matinal da televisão norte-americana, onde um dos apresentadores aproveitava o seu estatuto para assediar e abusar das colegas mulheres. O ambiente tóxico e os privilégios só reservados para alguns continuam a ser um dos temas da série, mas a produção que tem Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a liderar o elenco evoluiu para muito mais do que isso. A prova está disponível a partir desta quarta-feira, 13 de setembro, quando os novos episódios começam a ficar disponíveis.

Estamos em março de 2022, num cenário de pós-pandemia que ainda influencia muito a vida das personagens. A televisão teve de se reinventar, a UBA gastou um balúrdio num serviço de streaming que ninguém sabe se terá vida longa, Alex Levy (Jennifer Aniston) está de novo no topo após ter sobrevivido aos escândalos de Mitch Kessler (o incrível Steve Carell que agora apenas faz breves aparições) e a uma debilitante Covid-19 que partilhou em direto com os espectadores. Ela quer ter algo a dizer sobre o futuro da empresa, quer um lugar nas reuniões de direção, mas Cory Ellison (Billy Crudup), o CEO, está demasiado distraído com um possível negócio com o multimilionário Paul Marks (Jon Hamm) para ter tempo para lhe dar sequer atenção.

