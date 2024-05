"Agora a hora é de lutar": contra a exploração de lítio, a população de Covas do Barroso chegou a Cannes

A população não ficou convencida, o que levou a freguesia de Covas do Barroso a mover um processo judicial contra a Agência Portuguesa do Ambiente e contra o Ministério do Ambiente e Ação Climática, por terem aprovado a respetiva DIA. A mina que a empresa britânica pretende explorar tem uma duração estimada de 17 anos e a área de concessão prevista é de 593 hectares. Em fevereiro, o Ministério Público defendeu que a DIA deveria ser anulada, alegando que o parecer “padece de vício de violação de lei” por vários motivos e que não tem em conta o impacto do projeto nas populações. Um dos aspetos destacados pelo MP é o risco que a ampliação da atividade mineira representa para o Sistema Importante do Património Agrícola Mundial (SIPAM) do Barroso, descaracterizando-o e podendo mesmo levar à sua desclassificação — o que viola os compromissos internacionais que o Estado português assumiu com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) de proteger, apoiar e aumentar a qualidade de vida na região.

Enquanto o braço de ferro continua, a luz verde da APA levou a Savannah a reiniciar as atividades de prospeção, mas a comunidade respondeu bloqueando o acesso à terra. Nos últimos meses, aqueles que vivem em Covas do Barroso desdobram-se em turnos, todos os dias, para que nenhum trabalhador da empresa avance sobre o terreno em causa. “A máquina está aqui sempre. Se não estiver ninguém a impedir, têm ordem de avançar para o baldio. Se nós estivermos eles não avançam. Se os deixarmos entrar eles nunca mais param”, conta Carlos Libo. Até o tribunal decidir a quem dá razão, por ali continuam. “O processo está em tribunal. Mas a justiça portuguesa é como as tartarugas. Mas não quebramos. A empresa quer que nós cedamos, mas nós não cedemos”, garante o apicultor, que tem 500 colmeias que estarão em risco caso a mina se concretize. “Eles querem açambarcar 800 hectares de baldio, é mais de metade do que temos. Se eles me dão cabo do baldio, dão-me cabo das abelhas. Vou com elas para onde? Elas têm de ter flores para fazer o néctar. O baldio faz me muita falta. É uma luta, o baldio é indispensável para a região do Barroso”, alerta.