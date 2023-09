O estudo sobre a preponderância da raspadinha na sociedade portuguesa vai ser entregue ao Governo, à Santa Casa da Misericórdia e à Assembleia da República e, com ele, o presidente do Conselho Económico e Social (CES) acredita que “haverá consequências” e adoção de medidas. Se não for por iniciativa do próprio Governo, “a sociedade vai exigir soluções”, disse Francisco Assis, durante a apresentação do relatório “Quem Paga a Raspadinha”, que conclui que mais de metade dos apostadores deste tipo de jogo ganha menos de 1.000 euros por mês.

Francisco Assis diz que, na globalidade, não ficou surpreendido com as conclusões. “Tínhamos a suspeita de que havia um problema sério com a raspadinha e, particularmente, com o jogo em Portugal”, afirma. Essa suspeita foi confirmada. Ficou, sim, surpreendido, com a quantidade de pessoas que disse jogar para ganhar dinheiro, quando essa probabilidade é, na prática, baixa — se assim não fosse, não dava receitas tão avultadas à Santa Casa. Segundo o estudo, 42% das pessoas que jogam semanalmente e 83% dos que o fazem diariamente declaram jogar à raspadinha para ganhar dinheiro.

“Há um problema sério que afeta 120 mil pessoas”, que “carece de ser resolvido“, entende. Assis e os coordenadores do estudo — Pedro Morgado (psiquiatra) e Luís Aguiar-Conraria (economista) — sublinham que não são a favor de “nenhuma solução proibitiva porque sabemos de antemão, até por outro tipo de dependências, que não é esse o caminho mais adequado para resolver o assunto” (admitindo que se essa proibição acontecesse, os apostadores passariam para a clandestinidade). Mas o socialista frisa que quem tem de tomar decisões é o Governo — e acredita que é isso que será feito. “O que nós não queremos é que os estudos fiquem na gaveta“, pede.

