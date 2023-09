Mais 400 mil pessoas jogam todas as semanas na lotaria instantânea e, dessas, 60 mil fazem-no todos os dias. Esta é uma das conclusões do relatório feito por uma equipa multidisciplinar da Universidade do Minho para o Conselho Económico Social (CES) sobre a chamada raspadinha, o jogo social com mais expressão explorado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Segundo o estudo, 3.09% dos adultos estão em risco de desenvolver problemas de jogo concluindo que os problemas com raspadinhas podem afetar 1,21% da população adulta, o que corresponde a cerca de 100.000 adultos em Portugal. Neste universo, cerca de 30.000 pessoas apresentam sinais de perturbação de jogo patológico..

Esta primeira fase do estudo “Quem paga a raspadinha” confirma a existência de uma relação inversa entre o nível de rendimento e a probabilidade de jogar. É nas classes de rendimento entre os 665 os 999 euros por mês que existem mais jogadores da raspadinha, cerca de 31,5% da amostra. Já os rendimentos abaixo dos 400 euros representam cerca de 10%. Se juntarmos os rendimentos até 664 euros por mês — uma barreira que está abaixo do salário mínimo nacional — estes representam 23,7% dos jogadores identificados. O que significa que 55% dos jogadores ganha menos de mil euros por mês.

