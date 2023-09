Este artigo é da responsabilidade da equipa Casas de Apostas Online

Os 17 casinos online que existem em Portugal foram testados e escolheram-se os 13 melhores. Avaliou-se a diversidade e a qualidade das slot machines e dos jogos de mesa como blackjack, póquer e banca francesa.

Os especialistas do CasasDeApostasOnline.pt têm mais de 10 anos de experiência a avaliar casas de apostas e casinos online, com objetivo de encontrar as melhores odds, os bónus mais apelativos e os jogos com mais qualidade. São os responsáveis por todas as informações que constam neste artigo.

Depois vão explicar-lhe que fatores avaliaram para chegar a este top, e vão apresentar as melhores slots de 2023.

Casinos Legais em Portugal: Os 13 Melhores

Esta lista de melhores casinos online em Portugal só inclui marcas autorizadas pelo SRIJ a explorar jogos de fortuna e azar, ao abrigo do RJO (Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online). Algumas oferecem bónus de registo, para poder experimentá-las sem depositar.

Solverde.pt: Melhor Oferta de Slot Machines (+2000) Betano: Melhores Bónus de Boas-Vindas ESC Online: Único Casino Online com Torneios Grátis Luckia: Jogos Grátis e Boas Funcionalidades Bacana Play: Casino Online Mais Inovador Betclic: Grande Variedade de Slots com Jackpots (+175) PokerStars: Único Casino Online com Salas Multijogador Casino Portugal: Boa Oferta de Promoções Regulares 888 Casino: Bons Filtros de Pesquisa Bwin: Único Casino Online com 9 Corridas de Slots Diárias Placard.pt: Melhor Indicador de Volatilidade Nossa Aposta: Jogos de Mesa Exclusivos GoldenPark: Novo Casino Online com Melhor Oferta

1. Solverde.pt: Melhor Oferta de Slot Machines (+2000)

Principais Destaques:

Chat ao vivo com respostas esclarecedoras, em menos de 2 minutos

Torneios de casino todos os meses, com prémios totais superiores a 4000€

Boas medidas de jogo responsável, com a possibilidade de responder a um questionário com 9 perguntas para avaliar hábitos de jogo

Desta lista de melhores casinos online, o da Solverde é o que tem mais slot machines. São mais de 2000 máquinas com temas de frutas, filmes e séries, das quais perto de 250 com jackpots (às vezes superiores a 180.000€). A Betano é a única que está próxima, mas ainda só tem 1800 jogos.

Tem uma estratégia na manga? Escolha as perto de 20 mesas de roleta e blackjack, ou então a banca francesa, que teve direito a 6 versões. Pode ver a aposta mínima e máxima na imagem de cada jogo, para escolher o mais adequado ao que pretende arriscar.

Para experimentar os jogos, vai poder utilizar as versões de demonstração em mais de 90% do catálogo e vai receber 25 rodadas grátis no registo. Só precisa de indicar o código promocional da Solverde “CAOPT” no último passo.

Quando avançar para o primeiro depósito, vai ter direito ao bónus de 100% até 100€. Pode escolher 8 métodos de pagamento, entre eles o MB Way, Multibanco e Skrill. O depósito mínimo é 10€ e não existe limite mínimo nos levantamentos.

2. Betano: Melhores Bónus de Boas-Vindas

Principais Destaques:

Versões de demonstração (jogos grátis) disponíveis em todos os jogos

Pode girar uma roda da sorte todos os dias, para ganhar até 50 rodadas grátis

Aceita depósitos com mais de 10 métodos de pagamento, entre eles o MB Way, Multibanco e Paysafecard

A Betano é um dos casinos online que mais cresceu nos últimos anos, com a adição de aproximadamente 200 slot machines a cada três meses. Já vai com mais de 1800 jogos no catálogo, que inclui perto de 30 mesas de roleta e blackjack.

Pode introduzir o código promocional Betano “CAO50” no terceiro passo do registo, para receber 50 rodadas grátis na slot Betano Bonanza. Também vai receber o bónus de primeiro depósito, de 50% até 50€. Os outros casinos legais em Portugal oferecem metade das rodadas grátis no registo.

Gostou de algum jogo que experimentou e já não se lembra qual foi? Procure no separador “Continuar a Jogar” e da próxima vez marque-o com a estrela, para adicioná-lo aos favoritos.

Uma das grandes vantagens deste casino online é a aplicação móvel, que está disponível para iOS e Android e ocupa aproximadamente 200MB. A equipa do CAO verificou que os jogos abrem em menos de 6s, até em dispositivos mais antigos.

3. ESC Online: Único Casino Online com Torneios Grátis

Principais Destaques:

Tem mais de 65 jogos exclusivos, de fornecedores menos comuns como a Gaming1

Clube de lealdade (Clube IN), onde vai receber 10€ a cada 1000 pontos que juntar

Disponibiliza 8 métodos de depósito e reduziu o limite mínimo das transações de 10€ para 1€

Para começar a jogar crie a sua conta, introduza o código promocional “CAOPT” e escolha um dos 3 bónus disponíveis, como os 10€ grátis. Quando fizer um primeiro depósito pode escolher uma de 4 ofertas, entre elas o bónus opcional de 10€ com rollover de 1x e o bónus de 100% até 250€.

Quando o assunto são os jogos de mesa, a ESC Online é a escolha de eleição da equipa do CAO. Isto porque disponibiliza banca francesa, 10 mesas de roleta americana e europeia, 4 salas de blackjack e póquer.

A escolha de slot machines é igualmente abrangente, com mais de 1680 máquinas disponíveis. Para encontrá-las facilmente, pode utilizar o motor de busca ou aplicar filtros como “Popular”, “Novo”, e “Aposta Mínima/Máxima”.

Vai poder participar em 3 torneios gratuitos todos os dias. Aceda ao separador “Jogos Turbo”, registe-se e clique em “Iniciar o Meu Jogo”. Depois é só jogar grátis durante 15 minutos e pode receber prémios até 150€ em bónus. Não existem outros casinos online legais com torneios gratuitos.

4. Luckia: Jogos Grátis e Boas Funcionalidades

Principais Destaques:

Pode ler um pequeno resumo em mais de 50% das slots, antes de as selecionar

Website otimizado para dispositivos móveis, para poder jogar em qualquer lado

O apoio ao cliente está disponível das 8:00h às 23:00h, através do chat ao vivo, email e telefone

A Luckia já ultrapassou a marca das 600 slot machines, que estão disponíveis com características para todos os gostos. Os filmes, o cinema e os videojogos são alguns dos temas que pode escolher.

A equipa do CAO ficou surpreendida com as funcionalidades que encontrou, como os jogos grátis disponíveis em todas as slots, e os filtros de pesquisa por tema, fornecedor e linhas de pagamento. O balanço das apostas, que aparece quando está a jogar, também é muito útil para controlar os gastos.

Este casino trabalha com fornecedores muito reputados como a NetEnt, a Wazdan, a Thunderkick. Em 2023 começou a disponibilizar jogos de dois novos fornecedores – a NoLimit City e a Blueprint. Com nomes destes na lista, a qualidade dos jogos é garantida.

Está preparado para começar a apostar na Luckia? Quando estiver a criar a sua conta introduza o código promocional “CAOPT”. Assim, vai receber o bónus de boas-vindas até 500€ nos 3 primeiros depósitos, e outras ofertas como 25€ todas as semanas na promoção Slot Master.

5. Bacana Play: Casino Online Mais Inovador

Principais Destaques:

Deixou de exigir um levantamento mínimo, que antes era de 30€

Em apenas dois meses, atualizou o catálogo com 250 slots novas

Clube de lealdade (VIB) com prémios como telemóveis, tablets, rodadas grátis e até um gestor de conta dedicado

De todos os casinos online em Portugal, o Bacana Play é o que tem as funcionalidades mais inovadoras. É o exemplo do Hot/Cold, que indica quais são as slots que deram mais lucro e prejuízo nas últimas 24h.

Também vai contar com os filtros de pesquisa mais completos que a equipa do CAO já viu. São mais de 10 opções como linhas de pagamento, nível de volatilidade, fornecedor e número de cilindros.

Antes de começar a jogar numa das mais de 1500 slots que estão disponíveis, ou nas 4 mesas de roleta e blackjack, clique no símbolo “i” para aceder a informações como aposta mínima/máxima, fornecedor e jackpot. Para experimentá-las sem riscos, clique em “Joga Grátis”.

Para iniciar a sua experiência, deposite mais de 10€ e introduza o código promocional “CAOPT1”. Assim, vai receber 20 rodadas grátis na slot Book of Dead e o bónus de 100% até 250€.

6. Betclic: Grande Variedade de Slots com Jackpots (+175)

Principais Destaques:

Aplicação móvel leve (<250MB) e com design apelativo

Torneios de casino com prémios até 25.000€ e milhares de rodadas grátis

Não exige limite mínimo nos levantamentos, que podem ser instantâneos se forem superiores a 10€

A Betclic é um dos sites de apostas mais conhecidos e tem um bom casino online, com mais de 1600 slots e aproximadamente 30 mesas de roleta e blackjack. No separador “Jackpot Games” estão mais de 175 máquinas com jackpots, às vezes superiores a 70.000€.

Se nunca apostou na Betclic deposite 10€, para receber o bónus de 40€ grátis. Pode utilizá-lo como quiser, mas para cumprir o rollover deve escolher as slots com RTP inferior a 98%.

Na página inicial encontra categorias para exclusivos, novidades, top 10, Megaways e Hold & Win. Para conhecer jogos novos espreite as escolhas da semana, onde estão 10 máquinas escolhidas pela operadora.

Pode clicar no botão “info” antes de aceder a qualquer jogo, para descobrir os ganhos máximos, o RTP e a aposta mínima e máxima. Com estas informações assim disponíveis, poupa o tempo de abrir cada slot individualmente.

7. PokerStars: Único Casino Online com Salas Multijogador

Principais Destaques:

Aplicação bem otimizada (<250MB), disponível em iOS, Android e desktop

Pode definir limites de apostas personalizados para roletas, blackjack e slots

Aceita mais de 12 métodos de pagamento como MB Way, Skrill e cartões de débito/crédito

A PokerStars é sinónimo de póquer, mas também oferece mais de 1200 slot machines e 4 mesas de blackjack e roleta. O destaque vai para o modo multijogador, que é único em Portugal e adiciona competitividade aos jogos de mesa, ao permitir que enfrente utilizadores reais.

Para brindar os novos jogadores, a PokerStars oferece um bónus de boas-vindas de 100% até 1000€. Para recebê-lo, introduza o código promocional “CAOPT” enquanto estiver a depositar (10€ no mínimo).

Além disso, conta com mais de 75 slots exclusivas e perto de 50 Megaways. À data deste artigo, é uma das marcas que tem os jackpots mais elevados, com mais de 15 máquinas que já vão com um prémio superior a 435.000€.

Pode participar nas corridas de casino, que estão disponíveis todos os dias. Uma vez que dependem do multiplicador de ganhos, não precisa de apostar grandes quantias. Se conquistar os primeiros 50 lugares, pode ganhar prémios entre 5€ e 150€.

8. Casino Portugal: Boa Oferta de Promoções Regulares

Principais Destaques:

Jogos grátis disponíveis em mais de 95% do catálogo

Permite que oculte o saldo, para jogar com mais privacidade

Além de aceitar depósitos a partir de 1€, com mais de 10 métodos como MB Way, Multibanco e Paypal, não exige levantamento mínimo

Na visão da equipa do CAO, o Casino Portugal tem uma boa oferta de promoções regulares. À data deste artigo, pode participar na “Bónus para Slots” às segundas ou às terças, na Bet&Get aos sábados e na 50/50 aos domingos. Além disso, vai receber 10€ grátis com o Bónus Cortesia.

O Casino Portugal foi criado em 2018 e chegou com a oferta de vários jogos de mesa como blackjack, bacará e roletas. Em meados de 2022, tornou-se no 3º casino online a disponibilizar banca francesa. Hoje em dia, tem mais de 20 versões destes jogos.

Pode também explorar mais de 800 slots, de vários fornecedores de qualidade como a Pragmatic Play, iSoftBet e Red Rake Gaming. Pode encontrá-las rapidamente com os filtros de pesquisa por RTP e aposta mínima e máxima. Para conhecer as últimas novidades, ordene-as por data de lançamento.

De momento, este casino online tem a slot com o RTP mais elevado em Portugal – a Super 12 Stars da Red Rake Gaming, com um retorno teórico de 99%. Para conhecer a taxa de retorno, a aposta mínima e máxima e se têm free spins, clique no botão “INFO”.

9. 888 Casino: Bons Filtros de Pesquisa

Principais Destaques:

Prazo de 90 dias para desfrutar do bónus de boas-vindas

Funcionalidade “Carrossel de Jogos Principais”, útil para conhecer jogos novos

Aplicação móvel leve (<100MB) e fácil de instalar, disponível na App Store e na Play Store

Os jogadores mais exigentes vão encontrar algo à medida no 888 Casino, que disponibiliza mais de 700 slot machines e roleta europeia. Os apreciadores de póquer podem escolher mais de 5 versões – Texas Hold’em, Omaha, Omaha Hi Lo, Snap e Blast.

Para dar os primeiros passos neste casino online, deposite 10€ ou mais e ative o bónus de boas-vindas de 100% até 1000€. É o bónus mais numeroso que existe em Portugal, a par com o da PokerStars.

A equipa do CAO teve uma boa surpresa quando viu os filtros de pesquisa, que os ajudaram a localizar as slots por volatilidade, jackpots, tema, fornecedor e funcionalidades como linhas de pagamento e rodadas grátis.

Na página inicial do casino procure pelo separador “O Jackpot Diário”, onde vai encontrar aproximadamente 30 máquinas com jackpots todos os dias. O prémio varia, mas costuma alcançar mais de 1000€ frequentemente.

10. Bwin: Único Casino Online com 9 Corridas de Slots Diárias

Principais Destaques:

Trabalha com fornecedores de qualidade, como a NetEnt e Pragmatic Play

Motor de busca com filtros de pesquisa por jackpots, Megaways e novidades

Pode alternar rapidamente entre as versões a dinheiro real e fictício, no botão que aparece no canto inferior direito

A Bwin já existe desde 2001 mas só chegou a Portugal em 2021, depois de ter adquirido as licenças à Bet.pt. Atualmente, pode escolher mais de 1250 jogos – slot machines, blackjack e roleta europeia.

A equipa costuma encontrar mais de 10 slots com jackpot. No momento em que este artigo está a ser escrito, um dos prémios é superior a 735.000€ e é o mais elevado de todos os casinos online legais em Portugal.

O outro destaque vai para as 9 corridas de slots diárias, que estão disponíveis de hora em hora, das 12:00h às 21:00h. Todos os dias são distribuídas 4750 rodadas grátis pelos jogadores que ficam nas 10 primeiras posições de cada corrida.

Para matar a curiosidade deposite 10€, ative o bónus de 20€ grátis e comece a jogar nas 16 slots da categoria “Oferta Boas Vindas”. E não ficamos por aqui, ainda pode receber cashbacks e participar todos os dias no minijogo “Pedra, Papel, Tesoura” e se ganhar recebe rodadas grátis e freebets.

11. Placard.pt: Melhor Indicador de Volatilidade

Principais Destaques:

Disponibiliza 8 métodos de pagamento, que são protegidos pela Nuvei

Pode testar todos os jogos gratuitamente, através das versões de demonstração

Tem melhorado a aplicação móvel, que agora está com um design atual e mais fácil de instalar, diretamente na Play Store ou na App Store

No PT Casino tem à sua espera um catálogo de mais de 450 slot machines, 3 mesas de blackjack e 4 roletas. É bom salientar que só foi lançado em 2021, uma vez que a marca começou apenas com apostas desportivas.

Na imagem de cada slot encontra os símbolos das malagetas, que servem para indicar a volatilidade. Quantas mais tiver melhores são os prémios, mas também menos frequentes. A Solverde é a única com uma funcionalidade semelhante, mas não tão prática, porque tem de passar com o rato pelas imagens das slots.

Pode localizá-las com filtros de fornecedor, tema e funcionalidades como cash collect. Os jogos deste casino são criados por 4 empresas muito reputadas no mundo do iGaming – Wazdan, Red Rake Gaming, Playtech e Habanero.

Os bónus são voltados para as apostas desportivas, onde vai encontrar um cashback de 100% até 5€ numa aposta múltipla, e 4 tipos de odds promocionais.

12. Nossa Aposta: Jogos de Mesa Exclusivos

Principais Destaques:

Página de perguntas frequentes com mais de 250 dúvidas respondidas

Torneio de slots todas as semanas (Caça ao Prémio), com 750€ em prémios

O apoio ao cliente é rápido a responder (+/- 3Min.) e está disponível das 11:00h às 24:00h no chat ao vivo, messenger e email

A Nossa Aposta recebe-o com 25 rodadas grátis na slot “Pot O’ Gold”. Se ganhar alguma coisa, só precisa de apostar os ganhos 2x para convertê-los em dinheiro real. Gostando da experiência, comece a cumprir as missões do bónus de boas-vindas de até 700€ e 300 rodadas grátis.

Este casino online faz parte das escolhas da equipa, porque oferece mais de 425 slot machines e 6 mesas de roleta e blackjack. Duas delas são exclusivas, a European Roulette e o Blackjack Single Hand.

A navegação é muito intuitiva, devido à boa organização dos jogos em separadores como “Destaques”, “Novidades”, “Roleta” e “Blackjack”. Pode ainda clicar no símbolo “i” para conhecer informações como RTP, linhas de pagamento e número de rolos.

Como nunca deve ter experimentado os jogos exclusivos, utilize as versões de demonstração para perceber como funcionam. Além de estarem disponíveis em todo o catálogo, pode utilizá-las sem sessão iniciada.

13. GoldenPark: Novo Casino Online com Melhor Oferta

Principais Destaques:

Já tem chat ao vivo, disponível das 10:00h às 18:00h

As versões de demonstração já estão disponíveis em pelo menos 90% dos jogos

Pode depositar com métodos de pagamento cómodos como MB Way, Multibanco e Paysafecard (10€ no mínimo)

Dos casinos online legais que ficaram online em 2023, o GoldenPark é o que tem melhor oferta. Em apenas 3 meses adicionou mais de 125 jogos ao catálogo, enquanto que a LeBull tinha cerca de 80, no mesmo tempo de atividade.

Apesar de ainda não ter jogos de mesa, é provável que disponibilize blackjack, póquer e roletas, tal como fez em Espanha. O foco está nas slot machines temáticas, baseadas em celebridades portuguesas como a Teresa Guilherme e o Paulo Futre.

Além disso, a equipa acredita que a GoldenPark possa ser um dos primeiros casinos licenciados a disponibilizar jogos crash. Isto porque já o faz no site espanhol e já estão aprovados em Portugal.

Por agora ainda não disponibiliza bónus, mas tem uma página de promoções com a informação de que vão ser introduzidos em breve.

Como Avaliamos os Casinos Online?

Para escolher os melhores casinos online em Portugal, a equipa do CAO avalia fatores como variedade de jogos, fornecedores, segurança e condições dos bónus.

O teste consiste em simular a experiência de um novo utilizador. Começa com a ativação e utilização dos bónus, depois testa pelo menos 30 jogos em cada um dos casinos online e avalia a rapidez e a facilidade de os localizar.

No total, testa mais de 7 parâmetros e atribui uma classificação entre 0 e 5 a cada um. Os 13 casinos online que recebem as notas mais altas são os que fazem parte desta lista. Perceba como funciona o processo:

1. Analisar as Medidas de Segurança

A segurança é a primeira coisa que a equipa avalia para determinar os melhores casinos online. Começa por verificar se têm certificado SSL, depois procura pelas aprovações como a ISO/IEC 27001:2013 da Betano.

Para garantir que são justos, verifica se têm alguma empresa a testar a aleatoriedade dos jogos. No caso do Bacana Play, por exemplo, recorreu à iTechLabs para testar o RNG (gerador de números aleatórios).

O passo seguinte passa por avaliar se estão aprovados pelo SRIJ. Normalmente as licenças encontram-se no fundo da página, para perceber se foram renovadas no fim do prazo de 3 anos.

2. Criar Conta e Ativar os Bónus de Boas-Vindas

A equipa cria contas em todos os casinos licenciados e introduz os códigos promocionais para ativar os bónus de registo. Em Portugal, consistem em rodadas grátis e saldo de bónus. De todos os que testou, considera que as 50 rodadas grátis da Betano são as melhores.

Além disso, analisa os termos e condições das ofertas, para perceber se são razoáveis. Neste critério, a Betano e a Nossa Aposta são a referência, por conta dos rollovers de 0x e 2x, respetivamente.

De seguida ativa os bónus de boas-vindas, que normalmente consistem em saldo grátis ou na duplicação do valor depositado. Neste tipo de oferta o destaque vai para a ESC Online, que oferece 10€ grátis com rollover de 1x.

3. Depositar e Avaliar os Métodos de Pagamento

No momento de depositar, a equipa avalia se os métodos de pagamento são seguros e cómodos. A melhor opção é o MB Way, que já está disponível em todos os casinos online autorizados em Portugal, com exceção da Nossa Aposta e da Luckia. No entanto, disponibilizam Multibanco, que é igualmente cómodo.

Depois analisa o tempo médio de processamento. Normalmente, os casinos que permitem levantamentos com carteiras virtuais são mais rápidos. A Betano e a Betclic destacam-se com o processamento instantâneo nas transferências bancárias.

4. Testar os Jogos e as Ferramentas

Esta é a parte mais divertida do teste. A equipa seleciona 30 jogos aleatóriamente, mede o tempo de carregamento em cada um e testa-os para procurar falhas de funcionamento. Dá notas mais elevadas aos casinos com mais de 1000 slot machines.

Também atribuí pontos extra aos casinos online com melhor oferta de jogos de mesa, que são os seguintes: Solverde, ESC Online e Casino Portugal. Têm todos banca francesa, várias roletas e blackjack.

As ferramentas mais valorizadas são os jogos grátis, os filtros de pesquisa e as páginas de informações. Aqui o vencedor é claramente o Bacana Play, com o Hot/Cold e os filtros de pesquisa mais completos de Portugal.

5. Instalar e Testar as Aplicações Móveis

O teste continua fora do escritório – a equipa instala as apps de todos os casinos online em Portugal. Começa por avaliar a facilidade de instalação, joga pelo menos 20 minutos e volta a medir o tempo de carregamento. No fim vê quanto espaço ocupam, já com os ficheiros em cache, para perceber se estão bem otimizadas.

Os utilizadores de iOS têm mais sorte na hora de instalar as apps, porque estão todas na App Store. No Android, existem cada vez mais aplicações disponíveis na Play Store. Na Solverde, ESC Online e Casino Portugal, é só descarregar e instalar o APK que se encontra no site.

A Nossa Aposta, a Luckia e a Golden Park ainda não têm aplicações móveis. No entanto, a equipa verificou que otimizaram os websites para dispositivos móveis.

6. Entrar em Contacto com o Apoio ao Cliente

A equipa de testes do CAO fez pelo menos 5 questões mais comuns nos principais canais de apoio disponibilizados pelos casinos online em Portugal – chat ao vivo, messenger, email e telefone.

Foi atendida em português de Portugal em todos e ficou satisfeita com o apoio prestado, na generalidade dos casos. Os assistentes da ESC Online são os mais atenciosos e a Betano destaca-se pelas respostas rápidas, em menos de 2 minutos.

O horário de funcionamento é outro aspeto que é tido em consideração e valorizam-se as marcas que estão disponíveis para esclarecer dúvidas mais de 12h por dia.

7. Verificar Medidas de Jogo Responsável

Antes de finalizar os testes e atribuir as notas finais, a equipa avalia as medidas de jogo responsável adotadas. Escolheu apenas casinos online seguros, que permitem limitar os depósitos e/ou as apostas e ativar a autoexclusão em caso de adição ao jogo online.

Algumas marcas como a PokerStars, permitem que ajuste o limite de apostas para cada jogo disponibilizado. A Solverde também é um bom exemplo, porque tem um teste de autoavaliação com 9 perguntas, que o ajudam a avaliar os hábitos de jogo.

Em todo o caso, nenhuma destas medidas dispensa a consulta de um especialista. Se estiver com suspeitas de adição, entre em contacto com a Linha Vida “1414” e procure mais informações no site jogoresponsavel.pt.

5 Melhores Slots Online nos Casinos em Portugal

Depois de ter testado acima de 30 slots em todos os casinos online, a equipa do CAO elegeu as 5 melhores. A escolha foi feita com base na taxa de RTP, prémio máximo oferecido e intervalo de apostas permitido.

Eis a lista das 5 melhores slots dos casinos online em Portugal:

1. Gates of Olympus (Pragmatic Play)

A Gates of Olympus é uma slot de alta volatilidade e é do tipo clusters. Isto significa que só precisa de juntar pelo menos 8 símbolos iguais no ecrã, porque pagam em qualquer posição. O tema é baseado em Zeus, um dos deuses do Olimpo.

RTP: 96.50%

96.50% Prémio Máximo: 500.000€

500.000€ Onde Jogar: Betano, Solverde e ESC Online

Betano, Solverde e ESC Online Aposta Mínima e Máxima: 0.20€ – 100€

2. Blood Suckers (NetEnt)

Se gosta do Halloween, a Blood Suckers é uma ótima escolha, por ser baseada no tema das bruxas, vampiros e fantasmas. É composta por 5 rolos e 3 linhas e tem 25 linhas de pagamento fixas. É uma das slots menos arriscadas que existem, por ser de volatilidade baixa.

RTP: 98%

98% Prémio Máximo: 50.370€

50.370€ Onde Jogar: Betclic, Casino Portugal e Bwin

Betclic, Casino Portugal e Bwin Aposta Mínima e Máxima: 0.01€ – 50€

3. Gold Digger (iSoftBet)

A Gold Digger é uma das slots mais divertidas desta lista e leva-o até às minas para procurar as pepitas de ouro. É de volatilidade média, tem 5 rolos e 3 linhas e pode ganhar prémios se juntar os símbolos nas 20 linhas de pagamento fixas.

RTP: 96%

96% Prémio Máximo: 164.000€

164.000€ Onde Jogar: Betano, Betclic e Nossa Aposta

Betano, Betclic e Nossa Aposta Aposta Mínima e Máxima: 0.20€ – 20€

4. Sweet Bonanza (Pragmatic Play)

Tal como o nome sugere, a Sweet Bonanza é uma slot com o tema das frutas e dos doces, muito utilizado nas máquinas clássicas. Os símbolos são dispostos em 6 rolos e 5 linhas e é do tipo clusters, por isso pagam em qualquer posição. A volatilidade é média-alta.

RTP: 96.51%

96.51% Prémio Máximo: 2.100.000€

2.100.000€ Onde Jogar: Betano, Bwin e Casino Portugal

Betano, Bwin e Casino Portugal Aposta Mínima e Máxima: 0.20€ – 100€

5. Joker’s Jewels (Pragmatic Play)

Esta é uma daquelas slots que vai fazê-lo sentir-se como se estivesse num casino físico, por conta do tema do Joker e o design a imitar as máquinas reais. A disposição é 5 rolos por 3 linhas, é de volatilidade média e tem 5 linhas de pagamento fixas.

RTP: 96.5%

96.5% Prémio Máximo: 104.000€

104.000€ Onde Jogar: Solverde, Betano e Bacana Play

Solverde, Betano e Bacana Play Aposta Mínima e Máxima: 0.05€ – 100€

FAQ’s: Perguntas Frequentes

1- Quais são os melhores casinos online?

Na visão da equipa do CAO, a Solverde, Betano e ESC Online são os melhores casinos online. Oferecem mais slot machines, têm boa oferta de jogos de mesa e bónus com rollover inferior a 12.5x.

2- Quais são os novos casinos online legais em Portugal?

A LeBull e a Golden Park chegaram a Portugal em 2023 e são os dois casinos online mais recentes.

3- Como identificar os casinos online autorizados em Portugal?

Deve procurar pelo símbolo do SRIJ no fundo da página ou na secção “Sobre Nós”.

4- Como saber se estou a jogar em casinos online seguros?

Em primeiro lugar verifique se têm certificado SSL válido, depois veja se são auditados por alguma empresa como a eCorga ou a iTechLabs. Por fim, certifique-se que são regulados pelo SRIJ.

5- Quando é que vamos ter jogos ao vivo nos casinos online legais?

Ainda não existe nenhuma indicação de quando é que vão estar disponíveis em Portugal. No entanto, tendo em conta que noutros países como na Espanha já são legais, é possível que venham a ser regulados num futuro próximo.

6- Quais são os melhores casinos online para iniciantes?

No ponto de vista da equipa do CAO, a Luckia e o Bacana Play são os melhores casinos para iniciantes. O primeiro porque tem um blog muito completo com várias dicas e estratégias, o segundo porque tem ajudas úteis, como os filtros de pesquisa e o Hot/Cold.

7- Como ganhar dinheiro nos casinos online?

Os jogos de casino são aleatórios e não existe nenhuma forma de prever resultados. Logo, não há como ganhar sempre dinheiro – é uma sorte. No entanto, o blackjack é o jogo com menor vantagem para a casa.

8- Como levantar os prémios nos casinos online?

Só precisa de validar a sua conta e escolher um dos métodos de levantamento. O mais comum é a transferência bancária, e normalmente deve enviar um comprovativo de IBAN para validar a transação.