Seja em Portugal ou em Espanha, quando Paulo Futre fala todos querem ouvir e saber. Mais uma vez, foi isso que aconteceu, neste caso numa entrevista do antigo internacional português que passou pelo Atl. Madrid à Cadena SER. E todos querem ouvir e saber porque o esquerdino tem sempre uma história nova a acrescentar quando fala, neste caso o momento em que teve a conversa mais tensa com o amigo Jorge Mendes com um protagonista inevitável pelo meio, João Félix, aquele que apadrinhou na chegada ao Metropolitano como um escolhido para entrar na história dos colchoneros mas que acabou por não vingar até rumar ao Barcelona.

“Telefonei ao Mendes e disse-lhe que as declarações que o João tinha feito [sobre o sonho de jogar no Barcelona] eram uma coisa dele. No entanto, ele disse-me que não. Discutimos por chamada e ele disse-me que tinha falado com o Manchester United. Confirmei o que ele me disse, porque tenho amigos lá, e era mesmo verdade. Depois tinha falado com o Manchester City, confirmei e eles também não queriam o João”, começou por contar o ex-internacional, questionando o porquê das recusas pelo avançado até a um “sim”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Paulo Futre (Atletico Madrid legend): "When Joao Felix said that his dream was to play for Barça, I started to live a nightmare that is still going on today. It's terrifying to think that Barça can win the Champions League against Atleti with a goal scored by Joao." pic.twitter.com/kCMB14hx5c — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 26, 2023

“O que não é normal é que treinadores fenomenais sabiam que o João era um génio, ele entrava no sistema de jogo deles, mas ninguém o queria. Nem Arteta, nem Guardiola, nem Klopp, nenhum clube… A minha pergunta é: porque é que ninguém quis o João? A única equipa que o queria era o Aston Villa, do Monchi e Unai Emery. No início de julho, quando havia acordo entre o Atl. Madrid e o Aston Villa, o João disse ‘não’. Eu não queria que ele fosse para o Barcelona porque era um rival e por aquilo que tem vindo a acontecer. Tive uma conversa incrível com Jorge Mendes, a maior desde que nos conhecemos. Quando o João disse que sonhava jogar no Barça, comecei a viver um pesadelo que dura até hoje. É aterrador pensar que o Barcelona pode ganhar a Liga dos Campeões ou o Campeonato espanhol com o João Félix. É uma loucura pensar que podem conquistar a Champions contra o ‘Atleti’ com um golo do João”, acrescentou Futre.

????‼️ "Es terrorífico pensar que el Barça puede ser campeón de Europa con un gol de Joao Félix en la final contra el Atlético" ???? Así fue la entrevista a @PauloFutre en @ElLarguero, tras la victoria atlética en el derbi ???? — El Larguero (@ellarguero) September 26, 2023

Esse futuro está distante mas é notório o impacto que o avançado português teve, a par de João Cancelo, no Barcelona. Até mesmo quando não marca, como aconteceu frente ao Celta de Vigo, há sempre um qualquer gesto ou pormenor que pode fazer a diferença, como na assistência para Lewandowski marcar o golo que iniciou a remontada diante dos galegos. “O reforço que pode surpreender mais é o João, até pela juventude. Entendeu muito bem a ideia de jogo. Acredito que o nosso sistema o favorece e que encaixa perfeitamente nesta posição, onde pode atacar os espaços e partir para cima da linha defensiva. É muito importante. No final das contas, o talento tinha de sair de alguma maneira e o dele está a sair”, destacou Xavi. Esse talento mais uma vez apareceu ainda que a espaços, com o português a ver um remate no poste e outro defendido por Rajkovic. Com isso, o Barça acabou por perder dois pontos e Sérgio Conceição tirou dois pontos para o FC Porto na Champions: os múltiplos erros defensivos e os problemas em atacar blocos baixos.

BLAUGRANA NÃO SE FICAM A RIR ???????? ???? Barça empata na "ressaca" da vitória do Atleti sobre o Real

???? Blaugrana criaram mais perigo mas correram sempre atrás do resultado

???? Desta vez foi Raphinha a destacar-se, estando na base de ambos os golos do Barça. João Félix (6.1) saiu… pic.twitter.com/tdt3G43ZFw — GoalPoint (@_Goalpoint) September 26, 2023

O Maiorca jogou de uma forma diferente em comparação com o Celta de Vigo, o Barcelona jogou tão mal na primeira parte como tinha feito com o Celta de Vigo. O golo madrugador dos visitados também não ajudou, com El Pirata Muriqi a aproveitar um lance que começou num passe errado de Ter Stegen e que teve depois a insistência de Antonio Sánchez a fazer a assistência (8′). No entanto, o estilo de carrossel sem rumo a andar em torno do seu eixo que de quando em vez procurava caminho com Raphinha a dar largura na direita e a cruzar para terra de ninguém à espera do suplente Lewandowski apesar de duas tentativas de remate de João Félix e Ferran Torres. Perante esse bloqueio, o primeiro remate enquadrado só apareceu perto do intervalo, com Gavi a trabalhar pelo meio para o remate de Torres travado por Rajkovic (39′).

A teia de Samu Costa e companhia ia conseguindo envolver o jogo ofensivo dos catalães mas foi aí que veio ao de cima a qualidade que Xavi ganhou no plantel apesar de todas as dificuldades financeiras para ter presença no mercado de transferências, com o individual a abrir aquilo que o coletivo não estava a conseguir antes do intervalo: Raphinha conseguiu fazer o empate num remate de fora da área sem hipóteses (41′), o mesmo Raphinha falhou depois a reviravolta isolado (43′) e João Félix viu Rajkovic negar mais um golo na Liga com uma grande defesa para canto (45′). Nesse período só dava mesmo Barça, nesse período o Maiorca voltou à área contrária e para deixar marca: pontapé de Rajkovic, desvio de cabeça de Muriqi, toque de Abdon Prats à saída de Ter Stegen e nova vantagem perante o passador que era de novo a defesa catalã (45+3′).

Ao contrário do que acontecera no sábado, Xavi Hernández não quis mexer na equipa ao intervalo, mudando alguns posicionamentos para tentar montar um cerco à baliza do Maiorca. Coletivamente pouco ou nada foi alterado, em termos individuais apareciam sempre alguns fogachos e João Félix surgiu à entrada da área para ganhar uma segunda bola e rematar ao poste (55′). Estava dado o mote para aquilo que podia ser a reviravolta, com a entrada de Lewandowski para o lugar de Ferran Torres antes da saída do português pelo desgaste dos jogos acumulados para as apostas nos ainda mais jovens Lamine Yamal e Fermín López, que construíram o empate com o primeiro a começar a jogada e o segundo a marcar após assistência de Raphinha (75′). Ficava tudo em aberto mas nem mesmo os rasgos de Lamine chegaram para uma nova reviravolta e até foi Cyle Larin a perder a melhor oportunidade até ao final no sexto minuto de descontos.