Pela primeira vez, Filipe Sambado construiu um álbum do zero. Não havia esboços, linhas melódicas ou ideias à partida quando se propôs a criar Três Anos de Escorpião em Touro, o disco que é lançado esta sexta-feira, 29 de setembro, e que é o quarto longa duração da sua carreira. Já se conheciam os singles Mau Olhado, Talha Dourada, Choro da Rouca, Laranjas/Gajos e Entre os Dedos das Mãos.

Depois de se ter apresentado oficialmente com Vida Salgada (2016) e de ter feito um disco mais “funcional” em Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo (2018), explorou as suas vivências alentejanas e algarvias em Revezo (2020). O processo criativo foi de “exploração em estúdio” e acabou por ser um “laboratório” para o disco que agora conseguiu concretizar.

“Há muita coisa no Revezo que pode ter ficado a meio caminho daquilo que fiz neste disco. Sendo que este acaba por também explorar outras coisas”, explica ao Observador. O novo álbum foi construído em plena pandemia. Aliás, Revezo não teve a vida habitual de um disco precisamente por causa dos confinamentos e do cancelamento dos espetáculos. Filipe Sambado só deu alguns concertos no início de 2020 antes de o mundo se fechar em casa.

