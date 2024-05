A fortuna pessoal do primeiro-ministro britânico e da sua mulher aumentou 122 milhões de libras (142 milhões de euros) no ano passado, de acordo com lista dos mais ricos do Reino Unido compilada anualmente pelo Sunday Times.

A fortuna de Richi Sunak era de 651 milhões de libras (760 milhões de euros), um património cuja valorização se deve sobretudo às ações que a mulher, Akshata Murty, detém na Infosys, a empresa indiana de tecnologias de informação que foi fundada pelo seu pai.

De acordo com a BBC, o casal Sunak ultrapassou o rei, D. Carlos III, cuja fortuna também cresceu no ano passado, mas menos. O seu património valorizou “apenas” 10 milhões de libras para 610 milhões de libras (712 milhões de euros) no ano passado. A BBC assinala todavia que não é fácil quantificar o património pessoal do monarca, uma vez que a grande fortuna da monarquia britânica resulta de várias propriedades e palácios cujo valor está estimado em dezenas de milhares de milhões de libras.

O casal Sunak e o rei Carlos III estão cá para baixo da lista de 350 famílias e personalidades elaborada pelo Sunday Times. O primeiro-ministro e a mulher ocupam o 245º. lugar e o rei estava no 258.

À frente dos milionários britânicos com uma fortuna de 37 mil milhões de libras (43 mil milhões de euros) surge Gopi Hinduja e família. O empresário de origem indo-britânico controla o conglomerado (grupo em várias áreas) Hinduja Group. Paul McCartney foi um dos milionários que viu a fortuna crescer 50 milhões de libras.

A lista inclui membros da aristocracia, empresários, artistas, desportistas e personalidades do entretenimento, entre os quais Richard Branson (dono da Virgin), Simon Cowell (apresentador do programa Factor Xis), Mick Jagger e Keith Richards, David e Victoria Bechham, Elton John, JK Rowlin (criadora do Harry Potter).