O escritor António Lobo Antunes foi distinguido com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro e a autora Yvette Centeno com o Prémio Tributo de Consagração de carreira, anunciou esta sexta-feira aquela instituição.

Lobo Antunes, 81 anos, foi premiado pelo romance “O Tamanho do Mundo” (2022), um dos mais breves livros do autor, no qual faz uma reflexão sobre a velhice.

Na edição anterior, o vencedor do Prémio Literário foi o poeta Daniel Jonas, com a obra “Cães em Chuva”, e o distinguido com Prémio Tributo de Consagração foi o escritor José Viale Moutinho.

A cerimónia de entrega dos galardões desta 16.ª edição do prémio, realiza-se em data a anunciar, este ano, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.