Numa entrevista intimista ao The Wall Street Journal (edição fechada), Mick Jagger, que completou 80 anos em julho, afirmou que os seus filhos “não precisam de 500 milhões de euros para viver bem”. Esta foi a resposta ao jornalista Neil Shah, que questionou o cantor britânico sobre a potencial venda do catálogo dos The Rolling Stones e os lucros que poderá obter com a mesma.

Jagger dá a entender que esses milhões podem ter como destino a caridade, deixando no ar: “Talvez se faça algum bem no mundo”. O cantor falou sobre a família e sobre a sua namorada, Melanie Hamrick, a mãe do seu filho mais novo, de seis anos. Deveraux é, segundo o cantor de 80 anos, o mais novo de oito filhos que o faz sentir-se “relevante”, por ser tão jovem. Garante ainda que tem uma “maravilhosa família que o apoia”.

Os filhos do artista são de cinco mulheres diferentes, a sua filha mais velha tem atualmente 52 anos e o mais novo nasceu no ano em que celebrou 73 anos. Na entrevista ao jornal norte-americano, Mick Jagger também revelou que não planeia, até ao momento, publicar uma autobiografia.

Em julho, o artista organizou uma festa de aniversário em Londres para comemorar os seus 80 anos. Primeiro um jantar mais privado, em família, para cerca de 50 pessoas. Seguiu-se uma festa maior, para 250 pessoas, num clube privado.

Entre os convidados estavam Jerry Hall, com quem Jagger teve quatro filhos, e Lenny Kravitz, convidado do álbum a solo de Jagger, de 1993. O jornalista aproveitou a ocasião para questionar o artista sobre a diferença entre fazer 70 e 80 anos, diante da aproximação ao fim da vida. A estrela dos The Rolling Stones respondeu de forma leve: “Ambos são números grandes. Um é maior que o outro.”