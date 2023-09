A primeira vez que os Rolling Stones apresentaram um álbum seu foi muito diferente. “O Keith e eu estávamos num pub em Denmark Street. Tínhamos o álbum e tínhamos dois jornalistas, um da NME e outro da Melody Maker”, começou por recordar Mick Jagger no auditório do Hackney Empire Theater, em Londres.

“Pagámos-lhes umas cerveja e dissemos ‘têm aqui o nosso álbum, podem ouvi-lo’. Eles ouviram e depois foram embora — nem houve fotografias”, recordou Jagger.

Desde esse disco, na altura simplesmente The Rolling Stones, em 1964, passaram quase seis décadas. Seis décadas durante as quais foi sendo construído o legado — o “mito”, se quisermos – de uma das maiores bandas do mundo, tida por muitos como o grupo mais essencial do rock’n’roll. Assim se explica a antecipação dos que encheram o Hackney Empire (e dos milhões que assistiram online) para a apresentação oficial, com honras de pompa e circunstância, de Hackney Diamonds, o primeiro álbum dos Stones desde Blue and Lonesome, de 2016, e o primeiro de originais desde A Bigger Bang, de 2005, já lá vão 18 anos. “Fomos demasiado preguiçosos”, admitiu Mick Jagger.

