O Instituto de Patologia Molecular e Imunologia da Universidade do Porto (Ipatimup) venceu o prémio mundial “”Precision Oncology Patient Innovation Awards” de 2023 e irá receber uma bolsa de 50 mil dólares (cerca de 47,6 mil euros), foi esta quarta-feira anunciado.

O prémio é patrocinado pelo laboratório alemão Bayer, que anunciou que o Ipatimup foi selecionado através de um painel de avaliação independente.

O Ipatimup tem como objetivo estudar as causas e evolução das doenças oncológicas e, desta forma, contribuir na eficiência do tratamento nos cuidados oncológicos da população portuguesa e mundial.

Segundo a Bayer, a bolsa irá apoiar o projeto POPCARE, que visa “responder a necessidades não satisfeitas em oncologia de precisão através da criação de uma plataforma que facilite a utilização de terapias direcionadas e tratamentos inovadores em oncologia pediátrica”.

Esta bolsa POPIA vai apoiar o lançamento do POPCARE, uma iniciativa que aproveita o poder da medicina de precisão, da definição de perfis genómicos e da colaboração entre setores para assegurar que as terapias direcionadas e os tratamentos inovadores contra o cancro chegam às crianças que mais precisam deles”, afirma Jorge Lima, vice-diretor do Ipatimup.