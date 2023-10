Todos conhecemos aquele amigo que nos pode dar umas dicas sobre automóveis. Mas, no momento em que pretendemos adquirir um carro novo, que se adapte tanto às nossas necessidades como à nossa situação financeira, o que precisamos mesmo é de uma completa base de dados gerida por um algoritmo que nos ajude a encontrar os modelos que melhor se adaptam ao caderno de encargos familiar.

É precisamente para ajudar os nossos leitores que o Observador desenvolveu o “Vamos Procurar o seu carro novo”, uma ferramenta que selecciona os veículos pelo tipo de carroçaria (berlinas, coupés, SUV, descapotáveis e muito mais), dimensões, intervalo de preço, tipo de combustível e as características que pretendemos favorecer, do espaço ao conforto, passando pela economia ou capacidade de aceleração. Depois, é só clicar num botão e, como por magia, surge perante os olhos do potencial comprador uma lista com os veículos ideais, entre uma oferta com 324 modelos e 3201 versões.

Para mostrar como tudo funciona, imaginámos o cenário de uma família pequena, com pai, mãe e dois filhos, que precisa de um carro com os três “B”, ou seja, bom, bonito e barato. Começámos por seleccionar um SUV, por ser este o tipo de carroçaria de que os portugueses mais gostam, com dimensões compactas para conter os custos e por serem as que potencialmente melhor se adaptam ao agregado familiar, limitando o modelo a um valor entre 20 e 27 mil euros, porque o orçamento familiar não estica. Depois juntámos a gasolina como o combustível de eleição, por ser aquele que é utilizado pelos automóveis mais em conta, informando o “Vamos Procurar o seu carro novo” que a característica que mais favorecemos é o espaço.

O resultado surgiu em menos de um segundo, apontando para um grupo de 81 versões, pois acreditamos que no momento de escolher o nosso próximo carro, não há nada melhor do que ter alternativas que nos permitam optar pelos modelos maiores ou mais pequenos, uma vez que há propostas do segmento B (com cerca de 4 metros de comprimento) e outras do C (4,4 metros), com mais ou menos potência (os motores debitam entre 70 e 140 cv) e de diferentes marcas, sendo que esta é para muitos uma característica determinante. E é bom ter presente que estas 81 versões representam apenas 2,5% do mercado.

É claro que se uma oferta abundante lhe faz confusão (entre as 81 versões, há 22 modelos distintos de 17 construtores), é sempre possível apertar a malha reduzindo, por exemplo, o intervalo de preço. Verá que, assim, surgem apenas 35 versões entre 25 e 27 mil euros. Pode ver o resultado da pesquisa desta família que serviu como exemplo aqui, mas o melhor mesmo é que seja você a pesquisar qual é o carro ideal para si com recurso ao nosso “Vamos Procurar o seu carro novo”, que lhe responde em menos de um minuto. Caso deseje, pode sempre realizar uma pesquisa por marca e, se quiser ser mais específico, seleccionar o modelo e até a versão que tem debaixo de olho.