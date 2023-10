A chegada do outono é uma época de renovação. E tal como assistimos à queda das folhas nas árvores, ou à queda das castanhas na nossa mesa, existe um fenómeno que não nos deixa assim tão felizes: a queda de cabelo.

Se, por norma, perdemos 60 fios de cabelo por dia, a época outonal faz-nos perder um pouco mais, mas não se assuste: existem soluções de prevenção que deve experimentar, antes de consultar um médico.

Prevenir é o melhor remédio…

… já diziam os ancestrais. A verdade é que, por vezes, a solução para os problemas está em coisas pequenas e que fazem parte da nossa rotina, certo? Com o cabelo é igual. O que acontece é que o desconhecimento sobre o assunto é geral e muitas vezes negligenciado. Assim, deixamos-lhe algumas dicas para manter o seu cabelo saudável:

Lave o cabelo com a frequência necessária. Talvez não saiba, mas lavar o cabelo todos os dias não é sinónimo de queda de cabelo. O importante é que esteja sempre limpo e você, melhor que ninguém, saberá identificar quando o seu cabelo está a ficar sujo ou oleoso. Massaje bem o couro cabeludo – com delicadeza – e hidrate corretamente as pontas. E não se esqueça de escolher um champô adequado, conforme o seu tipo de cabelo e couro cabeludo.

Penteie com regularidade e cuidado. Este é outro dos mitos que existe à volta da queda de cabelo. “Se pentear mais vezes, o cabelo cai mais”. Não acredite nisso. Ao pentear o cabelo, está a retirar os fios que iriam naturalmente cair, uma vez que se encontram no final do ciclo , deixando espaço para novos nascerem. No fundo, está a permitir que o seu cabelo se renove.

Evite agressões físicas e químicas. Esta é óbvia, não é? Todos sabemos que os produtos químicos nos deixam bonitos, mas por pouco tempo. A tendência é que esses compostos fragilizem mais o cabelo, levando à sua queda com mais facilidade. Assim, evite utilizar pranchas, produtos químicos ou técnicas de penteado com tração do cabelo. Tenha também atenção à forma como usa o secador: este deve estar a uma temperatura média e a uma distância mínima de 30 cm do cabelo.

Tente diminuir o stress. Já sabemos que provoca muitas outras doenças, mas já tinha pensado que também leva à queda de cabelo? Repense as suas rotinas e liberte-se do que lhe causa stress.

Cuide da sua alimentação. Consuma alimentos ricos em vitaminas e minerais e beba entre 1,5 a 2 litros de água todos os dias. Tudo isso fortalecerá e hidratará o seu cabelo por mais tempo.

Que champô utilizar para a queda de cabelo no outono?

É essencial utilizar um champô que respeite o equilíbrio do cabelo e couro cabeludo, e forneça ativos que o fortaleçam e impeçam a sua queda e perda de densidade. Aliado ao champô, poderá utilizar-se um cuidado complementar, como uma loção antiqueda. Damos-lhe uma sugestão:

Iraltone Champô Fortificante. Champô fortificante de uso frequente e textura cremosa, não irritante, que aporta hidratação, brilho e suavidade. Contém um sistema de ativos que atuam ao nível do couro cabeludo, contribuindo para estimular o folículo piloso, favorecendo o crescimento, reforçando a queratina e devolvendo a vitalidade e hidratação ao cabelo, graças ao seu poder revitalizante e antioxidante. Sobre a haste capilar, atua reparando e reestruturando a fibra capilar, protegendo-a e fortalecendo-a desde o interior. Formulado com ingredientes não irritantes que limpam sem agredir o filme hidrolipídico, respeitando as características fisiológicas do cabelo e couro cabeludo.

Recomendado como adjuvante de outros produtos para o tratamento da queda de cabelo, em homens e mulheres, ou como champô de frequência para o cabelo fino, debilitado, frágil, seco e com tendência à queda. Para todos os tipos de cabelo e couro cabeludo. PVP (200ml): 15,17 €

Iraltone Loção Antiqueda de Cabelo. Loção com tripla atividade que ajuda a restaurar o crescimento do cabelo e retardar a queda de cabelo aguda. Atua nos mecanismos envolvidos na queda excessiva de cabelo. É recomendado para mulheres e homens que sofrem de falta de densidade capilar e queda de cabelo de origem hormonal, sazonal ou relacionada a fatores como stress, má alimentação, falta de sono ou envelhecimento capilar. PVP: 36,57 €

Mesmo assim… acho que me cai demasiado cabelo…

Nesse caso, e já que não há ninguém que se conheça melhor do que o próprio, passe ao passo seguinte: o diagnóstico. Os dermatologistas estão cá para o ajudar e só com um exame cuidadoso do cabelo e couro cabeludo consegue determinar qual a causa da queda de cabelo e a sua gravidade. Desta forma, será mais fácil delinear qual a melhor abordagem terapêutica para cada pessoa.

Existem alguns sinais de alarme que devem motivar uma consulta de dermatologia:

Diminuição de densidade capilar. Observe. Se acha que lhe está a cair mais cabelo do que aquele que nasce, não hesite, contacte um dermatologista.

Existência de peladas, ou seja, de áreas sem cabelo.

Cicatrizes. O aparecimento espontâneo de áreas de cicatriz no couro cabeludo deve levá-lo a consultar um especialista.

Outras manifestações, como descamação, borbulhas, nódulos ou drenagem de pus, não são, de todo, normais.

Alopecia e Deflúvio Telogénico: o que é?

Existem diversos tipos e origens da queda de cabelo, muitas delas consideradas patológicas, uma vez que ocorrem de forma excessiva ou numa fase imprevista do ciclo. Muitas delas ainda não estão completamente esclarecidas, mas existem alguns fatores que podem provocar a queda excessiva de cabelo, como stress, pós-parto, febre, infeções, doenças crónicas graves, intervenções cirúrgicas, dietas rigorosas, doenças endócrinas (como alterações na tiroide), ou o consumo de alguns medicamentos. Nestes casos, a alopecia denomina-se deflúvio telogénico, com resolução na maioria dos casos. Se a origem for hormonal e genética, trata-se de uma alopécia androgenética, exigindo um acompanhamento constante.

O tratamento da queda de cabelo pode ser feito de diversas abordagens, sendo elas orais, tópicas ou mesmo com recurso a técnicas e procedimentos realizados em consultório médico. Para um aconselhamento adequado, recorra a um dermatologista que, com base no diagnóstico que realizar, indicará a solução mais adequada. Cada caso é um caso, e como para diferentes origens são requeridas diferentes soluções, nada como recorrer ao especialista da saúde da pele e do cabelo, o dermatologista.

Um cabelo saudável transmite autoconfiança, personalidade, autocuidado e motivação e é essencial para aumentar a autoestima de homens e mulheres. Encontre o seu estilo, mas não se esqueça de que a prevenção é o melhor caminho para uma boa saúde capilar.