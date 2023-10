O Inter Milão bateu este sábado o Torino, por 3-0, com a formação milanesa a ascender provisoriamente ao primeiro lugar da Liga italiana de futebol, com mais um ponto do que o AC Milan, que joga no domingo.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado francês Marcus Thuram materializou o ascendente dos visitantes aos 51 minutos, marcando o primeiro da partida relativa à nona jornada, com o atacante argentino Lautaro Martínez, campeão do mundo, a fazer o segundo aos 67, e o médio turco Hakan Çalhanoglu a fechar as contas já em tempo de compensação (90+3).

O Inter Milão, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, lidera provisoriamente a Serie A, com 22 pontos, mais um do que o rival AC Milan, de Rafael Leão, que recebe a Juventus no domingo. Já o Torino é 14.º classificado com nove pontos.

Antes, o Nápoles ganhou fora ao Verona (3-1), com Matteo Politano a marcar o primeiro golo e ainda a assistir por duas vezes o georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

O médio italiano inaugurou o marcador aos 27 minutos, e ofereceu o segundo a ‘Kvaradona’, aos 43, pouco antes de o internacional português Mário Rui, que foi titular e saiu aos 67, ver cartão amarelo perto do intervalo.

No segundo tempo, aos 55, os napolitanos – adversários do Sporting de Braga na Liga dos Campeões – repetiram a dose, com Politano a servir novamente Kvaratskhelia para o terceiro do jogo, e o melhor que a formação da casa conseguiu foi reduzir, aos 60, por intermédio do sérvio Darko Lazovic.

Com a vitória, o Nápoles mantém o quinto lugar, mas junta-se à Juventus e à Fiorentina, todos com 17 pontos, mas as últimas, segunda e terceira classificadas, respetivamente, ainda não jogaram (defrontam AC Milan e Empoli).