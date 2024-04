Roberto Pereyra tinha inaugurado o marcador na primeira parte, Romelu Lukaku tinha marcado já depois da hora de jogo e, ao minuto 72, o Udinese-Roma da Serie A deste domingo estava empatado. Até que, ao minuto 72, tudo parou no Bluenergy Stadium: Evan Ndicka, central costa-marfinense da Roma, caiu no relvado com dores na zona do peito.

O jogador de 24 anos foi prontamente assistido pelas equipas médicas das duas equipas, assim como pelos bombeiros que estavam presentes no estádio, e foi transportado de maca para o exterior do relvado antes de ser colocado na ambulância que o levou para o hospital mais próximo. Gianluca Mancini ainda se preparou para substituir Ndicka, numa altura em tudo indicava que o jogo pudesse ser reatado, mas a ida de Daniele De Rossi ao balneário para se inteirar do estado de saúde do central fez com que a Roma acabasse por pedir a suspensão do encontro.

Horas mais tarde, nas redes sociais, a Roma prestou esclarecimentos sobre o estado de Ndicka e revelou que o restante plantel já tinha estado no hospital a visitar o colega de equipa. “A equipa visitou Ndicka no hospital. Ele sente-se melhor e está de bom humor. Permanecerá sob observação e vai fazer exames no hospital. Força, Evan”, escreveu o clube, que também partilhou uma fotografia do jogador já acordado na cama do hospital.

Entretanto, já durante a manhã desta segunda-feira, o jornal Gazzetta dello Sport avançou que Ndicka tinha passado a noite a realizar exames cardíacos e neurológicos e que os resultados tinham sido animadores, com a alta a ser o cenário mais provável nas próximas horas. “O rapaz está bem, pelo que li das atualizações médicas. O clube em si vai dar mais informação. As notícias são positivas quando comparadas com as do susto de ontem e dão-nos esperança. Parece que o pior já passou, mas ainda esperamos por comunicações oficiais da Roma”, explicou ao jornal Federico Balzaretti, antigo internacional italiano que é agora diretor técnico da Udinese.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! ????#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Ao que parece, segundo a imprensa italiana, Evan Ndicka não terá sofrido um ataque cardíaco ou uma paragem cardiorrespiratória. Os exames realizados pelo central costa-marfinense indicam que terá sido uma pancada no peito, sofrida durante um duelo durante o jogo, a impedi-lo de respirar durante alguns momentos, sendo que a Roma ainda não emitiu qualquer comunicado oficial relativamente ao assunto.

Evan Ndicka é internacional pela Costa do Marfim, apesar de ter nascido em Paris e ter representado França ao longo das camadas jovens, e fez parte da seleção que conquistou a CAN no início do ano. Cumpriu a formação no Auxerre, onde se estreou enquanto profissional em 2017, e mudou-se depois para a Alemanha para representar o Eintracht Frankfurt. Chegou à Roma no verão passado e leva 27 jogos pela equipa de Daniele De Rossi.