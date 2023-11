O campeão Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, igualou este sábado, à condição, o Botafogo na liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Athletico Paranaense por 1-0, na 32.ª jornada.

O ‘miúdo’ Endrick, que já tinha estado em grande destaque a meio da semana, com um ‘bis’ no triunfo por 4-3 na casa do primeiro colocado, voltou a decidir, desta vez com um golo madrugador, apontado aos seis minutos.

Com esta vitória, o Palmeiras passou a contar 59 pontos, os mesmos do Botafogo, que tem, no entanto, menos dois jogos disputados, um dos quais, para a ronda 32, marcado para segunda-feira, no reduto do Vasco da Gama.

Atrás de Botafogo (30 jogos) e Palmeiras (32), ambos com 59 pontos, seguem o Grêmio (32), com 56, e o Bragantino (30), de Pedro Caixinha, que recebe hoje o Corinthians.