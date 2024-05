Joost Klein, concorrente dos Países Baixos à Eurovisão — que foi expulso do festival horas antes da final, no sábado — poderá enfrentar acusações por ameaças ilegais, avança a polícia sueca à Associated Press.

De acordo com Jimmy Modin, porta-voz da polícia sueca, a investigação sobre o caso do artista neerlandês já terminou, informando que a decisão chega “dentro das próximas duas semanas”. As autoridades, contudo, deixam de fora a natureza das alegadas ameaças.

Ainda assim, Emil Anderson, polícia responsável pelo caso, mencionou à emissora sueca SVT que é esperada uma ação judicial, e que “um processo que tem por volta de seis a oito semanas provavelmente está associado a um crime não grave”.

Apesar de algumas especulações terem apontado, inicialmente, para uma possível ligação entre a expulsão dos Países Baixos e o episódio que ocorreu com a candidata de Israel, os organizadores do evento, esclareceram ao The Guardian que o incidente “não envolveu nenhum outro artista ou membro da delegação”.

A dúvida surgiu também porque, durante uma das conferências de imprensa realizadas ao longo da semana, foi feita a pergunta à candidata de Israel: “Ao estar aqui, é um risco para a segurança e um perigo para todos. Não se importa com isso?”, ao que o moderador relembrou que a artista não teria de responder à pergunta. Joost Klein refutou, questionando “Porque não?”. O momento tornou-se viral nas redes sociais.

Joost Klein in Europapa:

"I don't care who you are, I don't care where you're from"

Also Joost Klein:

"Why not" after the Polish journalist blamed Eden Golan for all the threats she gets by radical Islamists, all the while he covers his head with the Dutch flag.

So… pic.twitter.com/aCbOvDiB82

May 10, 2024