A Hungria garantiu esta quinta-feira a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, aumentando para 10 o lote de seleções já apuradas para a competição que vai decorrer na Alemanha.

Os húngaros empataram 2-2 na visita à Bulgária e garantiram já um dos dois primeiros lugares do Grupo G, num jogo em que se adiantaram com um golo de Martin Adam, aos 10 minutos, mas permitiram a reviravolta, por intermédio de Spas Delev, aos 24, e Despodov, aos 79, de penálti, mas conseguiram chegar ao empate com um autogolo de Petkov, aos 90+7.

Com este resultado, a Hungria lidera o grupo com 15 pontos em sete jogos, enquanto a Sérvia tem 13 e Montenegro oito, com menos um jogo disputado, seguindo-se a Lituânia com seis e a Bulgária com três.

A Hungria garante, assim, a quinta presença numa fase final de um Europeu, a terceira consecutiva, juntando-se a Portugal, Bélgica, França, Espanha, Escócia, Turquia, Áustria, Inglaterra e à anfitriã Alemanha.

Os húngaros, que estiveram presentes em 1964, 1972, 2016, 2020, têm como melhor resultado um terceiro posto, conseguido em 1964.