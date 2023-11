A permanente vontade de garantir uma certa (ou total) imortalidade passa também pela música. É quase instintivo querer descobrir algo que perdure no tempo, que apresente como resposta um redondo “sim” à pergunta “será que vou ouvir isto daqui a 5, 10 ou 20 anos?”. É uma vontade que pode servir mais para justificar uma relação com uma canção do que para assinalar uma suposta qualidade. Perante alguns desígnios elitistas, viver o momento, viver o que começa e termina num período definido, pode soar a desperdício, a vivência efémera — ou, simplesmente, a coisa demasiado pop ou demasiado indefinida (como se alguma delas fosse má).

Mas tal pensamento, que tem mais a ver com uma ideia de conforto e de resignação, foi muitas vezes contrariado pela forma como o futuro acabou por celebrar muita música. Muito rock, o punk, o pós-punk, os meses de no wave em Nova Iorque (quem diria que um período tão curto de tempo influenciaria tanto a música popular nas quatro décadas seguintes) ou até o regresso nos 2000s de todo um espírito rock dos 1970s/1980. Poderíamos continuar. O que há em comum é que muita dessa música foi criada para agarrar e viver o momento. Criar, explodir e logo se via. O resto é a história que cria.

Na atualidade, sendo o presente o ano de 2023, os Model/Actriz, através do álbum Dogsbody, sentem-se como a banda que vive mais o momento. É um grupo que obriga a que se exista com eles agora, já, para se sentir no pelo a pura energia de viver. Seja essa energia repetida no pulsar do baixo que tanto instiga a algo violento como carnal, ou na voz de Cole Haden e na forma como conta histórias carregadas de sexo ou, em simultâneo, das mais corriqueiras experiências e atividades e de como elas tomam conta de nós, do que fazemos e daquilo que somos. Sente-se como um disco do momento, com o nível de explosão para se experienciar ao vivo num pós-pandemia e com a carga emocional para deixar qualquer um física e psicologicamente estoirado.

