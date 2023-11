Mira Mira

Rua do Barão de Forrester 412, 4400-034 Vila Nova de Gaia. Dia 17 de novembro, entre as 19h00 e as 00h00. Jantar a 250€. Reservas: reservations@miramira.pt

Para comer entre amigos: é rumo a Vila Nova de Gaia que Pedro Pena Bastos, Marlene Vieira e João Oliveira vão seguir no dia 17 de novembro para se juntarem à cozinha de Ricardo Costa. Juntos vão preparar no Mira Mira um jantar entr’amigos que respeita a gastronomia portuguesa e que convida todos a provar este lado descontraído do fine dining. A vista é para a cidade do Porto e para o rio Douro mas a verdadeira paisagem será apreciada entre os cinco pratos principais que se vão fazer seguir um atrás do outro, sempre acompanhados pela harmonização de vinhos. Por fim, e sempre a oito mãos, são três a sobremesas que encerram este jantar exclusivo.

Kalyan Spa

Vale De Janelas, Av. Dona Inês de Castro N° 1, 2510-451 Amoreira. Todos os dias de novembro. Massagem a 110€.

Para relaxar em novembro: renovado, o Kalyan Spa do Praia D’El Rey Marriott oferece durante todo o mês de novembro uma massagem exclusiva. Top to Toe tem o valor de 110€ e promete, durante 90 minutos, relaxar o corpo inteiro. A começar por uma massagem, enriquecida pelo aroma de pinho marinho para aliviar tensões musculares, a sessão inclui também uma mini facial adequada a cada tipo de pele. Para aproveitar totalmente a estadia neste hotel da Costa de Prata, há ainda a Sauna Finlandesa, o Banho Turco, o Nicho Sensorial ou as duas piscinas a 38ºC, a Vitally Pool e a Relaxation Pool.

Museu do Oriente

Doca de Alcântara Norte, Av. Brasília, 1350-352 Lisboa. Dias 17, 18 e 25 de novembro. Oficinas de 25€ a 45€.

Para contemplar o Japão no Museu do Oriente: Shodō, Haiku e Temari são três das diferentes artes japonesas que vão invadir o Museu do Oriente durante três dias de novembro. Com um cunho tradicional ainda bastante presente, a caligrafia é a primeira e será a protagonista da oficina de dia 17 (25€), onde os participantes vão dar os primeiros passos na utilização do pincel e da preparação da tinta e do papel de arroz. A 18 e 25 de novembro a poesia haiku torna-se um estilo de vida, um meio de autoconhecimento e um caminho para a Natureza através da oficina (30€) onde os participantes vão ler e interpretar poemas clássicos e modernos desta literatura. Por fim, a Temari (45€). Também no dia 25, a um mês do Natal, o Museu do Oriente desafia os participantes a construir Temari — bolas de mão japonesas —, um presente original que pode servir de ornamento para a casa ou para a árvore de Natal. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

“O Espírito”

Rua de Xabregas 54, 1900-440 Lisboa. De 16 a 19 de novembro. Bilhete a 10€.

Para viver uma comédia absurda: é no Teatro Ibérico que Lisboa recebe pela primeira vez O Espírito – La Danse du Jour. Nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro a dança enche o palco deste espetáculo para levar o público a acompanhar um grupo de nobres numa maratona baseada nas coreografias complexas e desgastantes que Luis XIV impunha à corte como etiqueta. Apresentado como um espetáculo de comédia absurda, O Espírito – La Danse du Jour vai contagiar todos com o seu ritmo, música e irrealidade das narrativas. As sessões estão marcadas para as 21h00 nos três primeiros dias e para as 17 no último dia.

Casa no Campo

Belas Clube de Campo 2605-193, Belas. Todos os dias das 10h00 às 20h30.

Para aproveitar o outono: com a chegada dos dias mais frios os fins de semana pedem manhãs e tardes acolhedoras, onde a comida de conforto seja protagonista. Assim é no Casa no Campo, no Clubhouse do Belas Clube de Campo, que aos fins de semana se dedica à gastronomia portuguesa e oferece pratos que aquecem qualquer pessoa. Aos sábados o arroz é rei, com a corvina, o cabrito, as costelinhas ou o marisco à escolha para o completar, e ao domingo o cozido à portuguesa é servido em buffet para que seja saboreado com tempo e em boa companhia. Com vista para o campo de golfe, o Casa no Campo oferece ainda uma nova carta que dá destaque aos sabores de outono. São eles o naco Black Angus com batatas, o peixe com batata confitada e legumes ou o caril de peixe e camarão.

Feira Feita

Mercado de Arroios, Rua Ângela Pinto, n.º 40 D, Lisboa. Dias 18 e 19 de novembro das 10h às 19h. Entrada livre

Para apoiar a produção local: dois dias, 20 workshops e 80 artesãos-autores, é assim que vai ser vivida a Feira Feita. Com o objetivo de mostrar o que de melhor se faz em Lisboa, esta feira de artes e ofícios está de volta ao Mercado de Arroios para uma 5.ª edição. Nos dias 18 e 19 de novembro, o público vai ter a oportunidade de participar em variados workshops, que vão desde as técnicas de cerâmica, ao têxtil, passando pela joalharia, marcenaria, encadernação e técnicas mistas, e apoiar os artesãos-autores que fazem a sua produção em Lisboa. O evento tem ainda como objetivo a divulgação dos mesmos, assim como valorizar a importância de preservar os ofícios e o saber-fazer da malha urbana.

Pica-Pau

Rua da Escola Politécnica 27, 1200-244 Lisboa. Domingo a quinta-feira das 12h às 00h00, sexta-feira e sábado das 12h00 às 01h00.

Para abrir a época da caça: javali, veado, coelho bravo e perdiz, são estas as quatro carnes que invocam os sabores da estação no restaurante Pica-Pau. Até 25 de novembro, o restaurante lisboeta vai ter disponíveis cinco pratos, inspirados na sazonalidade dos produtos e na forma mais simples de cozinhar, que vêm respeitar a tradição da caça em Portugal. De conforto e de partilha, com sabores intensos, fazem-se chegar à mesa com as entradas de croquetes de javali (8€) e pica-pau de veado (22€), seguidas pelos pratos principais: o coelho bravo à caçador (18€) e o arroz de perdiz (22€). Por fim, a pera (5€) já chega bêbada, mas, não vêm só: com o Natal a aproximar-se, surge acompanhada pela rabanada.

Block Party

Garagem Passos Manuel, Rua de Passos Manuel 178, 4000-382 Porto. Dia 18 de novembro entre as 15h00 e as 20h00. Entrada livre.

Para assinalar os 50 anos do HipHop: à boa tradição americana, o piso térreo da Garagem Passos Manuel, no Porto, vai receber um Block Party no dia 18 de novembro. Com atuações da dupla redoma, do produtor Serial e do dj D-One, a festa do festival Porto/Post/Doc vem assinalar os 50 anos do Hip Hop. A par da mesma, o film & media festival prolonga-se até 25 de novembro com um programa especial que vai desde conversas à exibição de filmes, que prometem revisitar a história e as múltiplas facetas do Hip Hop. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Unhappy Hour Musa

MUSA de Marvila, Rua do Vale Formoso 9, 1950-277 Lisboa. Dia 18 das 13h00 às 3h00.

Para consciencializar para a desigualdade de géneros: 13,1% é a diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal. Para destacar esta percentagem, que ainda continua alta, até dia 18 de novembro todas as cervejas MUSA com nomes de mulher vão ter um aumento de 13,1% no seu valor. O acréscimo acontece em todos os bares da marca com as bebidas Blondie Ale, a Saison O’Connor e a nova IPAtti Smith mas no site o aumento dos preços mantém-se até ao final do mês. Na mesma linha de consciencialização para a desigualdade salarial, a MUSA de Marvila recebe no sábado, 18, a Unhappy Hour. Das 13h00 às 3h00, o evento chama todos os amigos e amigas para um dia recheado de talks, onde vão ser partilhadas experiências, opiniões e dilemas, e animação, com DJs dos mais diversos estilos musicais.

Feira de Outono – Arte & Antiguidades

Rua Barata Salgueiro, 36, 1250-044, Lisboa. De 15 a 19 de novembro. Entrada 10€.

Para apreciar a arte: dedicada à arte contemporânea e às antiguidades, a 4.ª edição da Feira de Outono – Arte & Antiguidades regressa à Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, até 19 de novembro para oferecer aos colecionadores, designers, arquitetos e amantes das artes e das antiguidades uma grande oferta de peças. São mais de 1.000, apresentadas por vários galeristas e antiquários, e vão desde a pintura à cerâmica, passando pela joalharia, azulejaria, mobiliário e Arte Sacra. A entrada individual nesta feira tem o valor de 10€ mas para uma dupla de apreciadores de arte o bilhete fica a 15€.

Guimarães Jazz

Centro Cultural Vila Flor, Av. Dom Afonso Henriques 701, 4810-431 Guimarães. Até 18 de novembro. Bilhete do festival a 90€. Bilhete de concerto a 15€

Para ouvir jazz no berço de Portugal: a música está a invadir as ruas de Guimarães desde dia 9 de novembro com um festival totalmente dedicado ao jazz. A decorrer até dia 18, a 32.ª edição do Guimarães Jazz traz aos palcos do Centro Cultural Vila Flor nomes como o contrabaixista de Nova Jersey Buster Williams & Something More, o músico Elliot Sharp acompanhado pela sua guitarra elétrica, o grupo Landline, que surge com a trompetista holandesa Suzan Veneman como plus one, e a Big Band, dirigida pela compositora Kathrine Windfeld. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.