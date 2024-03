Rocco

R. Ivens 14, 1200-227 Lisboa. De 29 a 31 de março. Menu a 65€ por pessoa.

Para comer um ovo de chocolate com 19 centímetros: no Ristorante ou na Terrazza, o menu especial para a Páscoa do Rocco pode ser experienciado em qualquer um dos dois lugares. Disponível durante o fim de semana desta época festiva, a oferta não deixa para trás a inspiração italiana, com cogumelos com creme de batata e trufa, o orichieti em caldo de peixe aromatizado com açafrão, o borrego com radicchio grelhado e puré de maçã assada e, claro, o tiramisù. Se esta última sobremesa não for suficiente, a equipa de pastelaria do Rocco pode dar uma ajuda: foi preparada especialmente para a ocasião uma seleção de doces e chocolates disponíveis para encomendas. Há Folar Rocco (20€), com massa brioche, Amalfi Egg de chocolate negro (50€), com 19 centímetros e 750 gramas, e ainda a coleção de Páscoa dos chocolate Rocco com sabores que vão desde o pistachio ao caramelo salgado, passando por opções mais frutadas como a framboesa (disponíveis em caixa de 175g: 32€ ou 390g: 48€).

Glad

Rua António Bessa Leite 1468 Loja 14, 4150-074 Porto. Terça a sexta-feira das 10h00 às 17h00 e sábado das 10h00 às 15h00.

Para devorar um coelho de chocolate recheado: preparados com cacau do Equador e recheados de praline com manteiga de cacau e flor de sal, os coelhos são a aposta da Glad para esta Páscoa. Nas versões de chocolate negro (70% de cacau) e chocolate de leite, têm o valor de 15€ e podem ser adquiridos online ou na loja do Porto. A acompanhá-los está também uma tablete de chocolate branco recheada com cenoura liofilizada, gengibre, canela, noz-moscada e pimenta da Jamaica (7,95€).

Walk & Dance

Centro de Freamunde. De 28 a 30 de março. Bilhetes a partir de 18€.

Para andar e dançar por Freamunde: o Ibérium Cafés Walk & Dance volta a agitar a cidade no fim de semana da Páscoa, entre os dias 28 e 30 de março, com cerca de 20 músicos portugueses emergentes a passar por cinco palcos espalhados pelo centro de Freamunde, para a nona edição do festival. O cartaz conta com Noiserv, Zen e Best Youth, Bonga, Samba Sem Fronteiras, The Ema Thomas, Os Overdoses, Hot Air Balloon e Conferência Inferno. Os bilhetes estão à venda na Ticketline — o passe geral já está esgotado mas os bilhetes diários estão ainda disponíveis por 18 euros.

Magma

Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, R. da Sra. da Rosa 3, 9500-450 Ponta Delgada. Dia 31 de março das 11h30 às 15h00. Brunch a 28€ por pessoa. Reservas através do info@senhoradarosa.com ou 296100900.

Para passar o domingo nos Açores: é com propostas gastronómicas alusivas à época que a Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel convida os amantes de brunch a rumarem aos Açores e a passarem um domingo de Páscoa diferente do habitual. Se para os mais novos o hotel de Ponta Delgada preparou uma caça aos ovos, escondidos pelos vários recantos desta quinta, para os mais velho há delícias para provar. O brunch de Páscoa será servido no restaurante Magma e conta com opções como gratinado de macarrão com legumes, tataki de atum, guacamole com nachos, puré de batata doce e paprika e a habitual seleção de pães, queijos e enchidos, acompanhados por compotas caseiras. E se aqui falamos de brunch, não podem faltar as panquecas, os waffles e, claro, os vários tipos de ovos: há mexidos, estrelados, benedict ou omelete.

Casa da Companhia

R. das Flores 69, 4050-416 Porto. Até 31 de março das 12h30 às 15h30 (almoço) e das 19h00 às 23h00 (jantar). Menu de Páscoa tem o valor de 48€ por pessoa e sem bebidas. Reservas através do 22 976 1020 ou do reservations@casadacompanhia.com.

Para provar um folar de polvo: comida de conforto em pleno coração da cidade do Porto? É a proposta de Páscoa da Casa da Companhia, Viagnette Collection. Desde dia 24 de março que o chef Pedro Garrido tem apresentado um menu inspirado nos sabores tradicionais portugueses, onde os ingredientes da estação são apresentados de uma forma contemporânea para aconchegar as barrigas nestes dias de Páscoa mais chuvosos. A carta está disponível até dia 31 de março, ao almoço e jantar, e apresenta-se como uma viagem pelo receituário nacional. A começar está o mini folar de polvo com chutney de pimentos assados que se segue de duas opções à escolha: os lombinhos de bacalhau com fricassé de camarão e puré de couve-flor, aromatizado com chouriço de Lamego, ou o cabritinho assado com batatas à padeiro. Nos doces, não falta o pão de ló de Ovar, para quem procura os paladares mais tradicionais, e o leite creme frito com morangos macerados em vinagre de xerez e frutos secos. Para quem decidir ficar pelo hotel portuense, no dia 31 de março serão oferecidos mini folares a todos os hóspedes.

Six Senses Douro Valley

Quinta Vale de Abrão, 5100-758 Samodães. De 25 a 31 de março.

Para uma semana de bem-estar: workshops, yoga, caminhadas, passeios de bicicleta, provas de vinhos e um almoço de domingo de Páscoa. O Six Senses Douro Valley preparou uma semana onde o bem-estar e a gastronomia são reis. Todos os dias, de 25 a 31 de março, há atividades ao ar livre — a começar logo de manhã com uma corrida —, workshops de pintura de azulejos e de ovos de Páscoa e provas de vinhos. Na sexta-feira e sábado há cinema, às 21h00, e no domingo todos os caminhos chamam para a mesa para um almoço de Páscoa (95€ por pessoa) onde não vai faltar o cabrito da Serra com arroz de forno pingado e o pão de ló húmido com flor de sal. Para os mais novos, o Six Senses preparou ainda uma Cabana das Atividades onde as crianças a partir dos três anos vão poder participar em pinturas faciais, decoração e caça aos ovos e workshop de ovos de chocolate.

Hip Market

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga. Até 30 de março das 10h00 às 23h00. Entrada livre.

Para comprar uns miminhos da Páscoa: e porque também na Páscoa há espaço para umas comprinhas, o HipMarket está de regresso ao Nova Arcada, em Braga, depois da última edição natalícia. Até 30 de março, o mercado pop-up reúne várias marcas portuguesas que oferecem dezenas de sugestões criativas. Da moda à decoração, passando pelos artigos para os mais novos, há opções para todos os gostos e necessidades.

Tivoli Hotels & Resorts

Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort. Tabletes de chocolate a 5€ cada ou 40€ a coleção.

Para homenagear cada hotel Tivoli na Europa: desde o Tivoli Marina Vilamoura até ao Tivoli Portopiccolo, em Itália, para esta Páscoa cada um tem a sua própria tablete de chocolate com um sabor e uma história dedicada. Desenvolvida pela equipa do Glee Boutique Café, esta coleção exclusiva da Tivoli Hotels & Resorts conta com oito barras de chocolate que vão desde a clássica de chocolate negro à de ouro, que, inspirada no Tivoli Avenida liberdade, invoca aromas caramelizados. Estão disponíveis à unidade (5€ cada) ou em coleção (40€) nos hotéis Tivoli ou na loja online.

FOGO

Av. Elias Garcia 57, 1000-114 Lisboa. Dia 31 de março.

Para celebrar uma Páscoa aquecida: é em plena cidade de Lisboa que o chef Alexandre Silva vai apelar ao sentimento de nostalgia aliado à comida de conforto. Para o domingo de Páscoa, o FOGO preparou um menu que vem lembrar os “sabores da aldeia”. A proposta principal é o borrego nacional assado com arroz de forno de lenha que vem aconchegar o estômago para receber depois o pão de ló com gelado de leite de cabra.

Bairro Alto Hotel

Praça Luís de Camões 2 5º Piso, 1200-243 Lisboa. Brunch de 29 a 31 de março e folar de 17 a 31 de março. Encomendas folar através do pastelaria@bairroaltohotel.com ou 213408262 com 48 horas de antecedência.

Para comer cabrito com vista para o Tejo: protagonista desde dia 17 de março nas vitrines da Pastelaria boutique do Bairro Alto Hotel, o folar da chef Maria Ramos está disponível para encomenda até ao domingo de Páscoa, tanto em formato individual (2,50€) como familiar (12,50€). Já nos dias 29 e 31 de março, o foco deste hotel divide-se, com o brunch à la carte a invadir as mesas do Terrace. Com o Tejo como pano de fundo, a Páscoa vive-se no Bairro Alto Hotel com um menu composto pela perna de cabrito com arroz de forno, o bacalhau à brás e o arroz de pato malandrinho com chouriço e laranja.

“A Cidade do Futuro”

Furnas da Alfândega do Porto, R. Nova da Alfândega, 4050-430 Porto. Quinta-feira às 17h00 e sexta-feira a domingo às 14h00. Bilhetes a partir de 2,50€ por pessoa.

Para conhecer o trabalho de jovens estudantes: a estreia foi há uma semana, a 23 de março, mas a exposição multimédia Immersivus X: Cidade do Futuro continua de portas abertas para levar todos os visitantes numa viagem aos futuros idealizados por 28 estudantes do segundo ano da licenciatura de Multimédia da Escola Superior de Media Artes e Design do Politécnico do Porto. Composta por um conjunto de sete projeções a 360º graus, esta exposição da Immersivus Gallery, aborda diferentes perspetivas, partindo da realidade atual para criar interpretações artísticas impactantes, disruptivas e totalmente imersivas acerca do rumo da humanidade, dos espaços que esta habitará e das formas de vida que prevalecerão no planeta. Os bilhetes estão disponíveis online e têm o calor de 2,5€ para estudantes, crianças e jovens dos quatro aos 17 anos, e 5€ para o público em geral.

GS Patisserie

As encomendas podem ser feitas através do email gspatisseriept@gmail.com ou do 914 368 167.

Para comer ovos de chocolate à colher: com inspiração vinda diretamente do Brasil, o chef pasteleiro Guilherme Santana preparou sete combinações para esta Páscoa que prometem ser, para além de bem gulosas, uma boa decoração na mesa lá de casa. Cada um com 500 gramas, há três ovos para comer à colher: o brigadeirudo (30€), com bolo de chocolate húmido e brigadeiro, o brownie salgado (32€), com mousse de caramelo salgado e amendoim, e o amor de limão (32€), com creme de limão, crumble, merengue e suspiros. Já com a colher de lado, há outros três ovos trufados: o trio da perdição (35€), o pistácio branco (35€) e o tropicoco (33€). Por fim, chega o Folião. Vindo do Carnaval do Rio de Janeiro, este colorido coelho da Páscoa está recheadinho de creme de avelã e tem o valor de 20€.

Palaphita

Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, 2750-374 Cascais. Dias 30 e 31 de março.

Para levar os miúdos à descoberta: é com uma margarita de melancia numa mão e um fink expresso martini na outra que o Palaphita, em Cascais, convida os pais a passar a Páscoa. Com um novo menu de primavera — onde as opções soam a expressões do Brasil —, há entretimento gastronómico suficiente para os mais velhos enquanto os miúdos aproveitam as atividades que este eco-lounge preparou. No sábado, 30 de março, há uma sessão de pintura facial, de onde saíram muitos coelhinhos, e no mesmo dia — assim como no seguinte — há uma “caça aos ovinhos”. No fim, se a fome chamar, há uma novidade bem doce nas sobremesas: o Vixe Maria, um creme lácteo supergelado recheado com doce de amendoim e paçoca.

Gleba

Centro Comercial Colombo, piso 0, Av. Lusíada, 1500-392 Lisboa.

Para comer um panettone da Gleba: não precisa de apresentações entre os amantes de pão. A Gleba abriu um novo espaço no piso 0 do Centro Comercial Colombo e, para se adaptar ao ritmo dos seus visitantes, incluiu no menu — para além da vasta seleção de pães — opções como cookies, brioche buns, baulettos e tostas. E como se estreia neste shopping lisboeta na época da Páscoa, há uma sugestão à medida: o panettone especial da Páscoa, com chocolate e amêndoas, já está disponível.

Quinta da Taboadella

Silvã de Cima 3560-215, Sátão, Portugal. De 29 a 31 de março. No mínimo duas noite (190€ cada). Reservas através do taboadella@amorimfamilyestates.com ou 232 244 000.

Para fazer uma escapadinha na Páscoa: é numa antiga casa medieval que a Quinta da Taboadella sugere passar esta época festiva. Totalmente reconstruida, a Casa Villae abre portas aos seus oito quatros para receber nos dias 29, 30 e 31 famílias e amigos que procurem uma Páscoa fora de casa. Para além da estadia, a Taboadella preparou um programa que, a começar com o pequeno-almoço pela manhã, conta com uma visita guiada ao lagar romano, à vinha e à adega, onde os hospedes vão poder conhecer o Barrel Top Walk. Entre as atividades há ainda provas de vinho, workshops de olaria e aulas de pilates e de yoga.

Oceanário de Lisboa

Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa. De 25 de março a 5 de abril de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30. Bilhetes de 55€ a 225€.

Para ser um especialista do oceano: e porque para os mais novos a Páscoa é sinónimo de férias, no Oceanário de Lisboa estas são para serem vividas debaixo de água. Até 5 de abril, as crianças entre os quatro e 12 anos são convidadas a mergulhar num mar de diversão e a tornarem-se especialistas do oceano. Cada dia da semana o programa é diferente, com atividades como a observação de animais, exploração e investigação e conservação da natureza. As inscrições devem ser feitas na página oficial do Oceanário, onde está também disponível a programação completa. Os bilhetes têm o valor de 55€ (um dia), 200€ (quatro dias) e 225€ (cinco dias).

Montargil Monte Novo

N2 km 460, 7425-147 Montargil. Dia 31 de março. Menu de almoço a 42€ por pessoa. Reservas através do 915347236 ou bookings@montargilmontenovo.pt.

Para ter uma Páscoa à alentejana: com as águas da barragem de Montargil como pano de fundo, a Casa Redonda, no Montargil Monte Novo, preparou um almoço de Páscoa onde os sabores da gastronomia alentejana convidam a reuniões em torno da mesa. Pela mão do chef Miguel Varela, o menu desta casa não deixa de lado as tradicionais azeitonas, que chegam acompanhadas pelo pão e pelos ovos mexidos com espargos, nem o bacalhau. É nos principais que este amigos da gastronomia portuguesa chega, a partilhar o prato com puré de batata e legumes, seguido depois da costela mendinha de vitela com batata, grelos e arroz. E porque Páscoa é também sinónimo de doçaria, a proposta inclui ainda um pão de ló de Alfeizerão.

Imersões Artes & Ofícios

Casa Spira, Rua 5 de Outubro, 40-44 7920-368 Vila Nova de Baronia, Alvito. De 28 a 31 de março. 490€ por pessoa. Inscrições online.

Para aprender a costurar taleigos: depois da Oficina de Colheres de Madeira, a Imersões Artes & Oficios continua pelo mês de março com o fim de semana da Páscoa dedicado aos taleigos feitos de retalhos de tecido. De 28 a 31 de março, a artesã Alice Maria Candeias vai ensinar aos participantes as técnicas de costura destes tradicionais sacos alentejanos nos quais se transportavam alimentos para o dia de trabalho no campo. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness

R. Particular, 2769-504 Estoril. Dia 30 de março às 19h30. Jantar vínico a 75€ por pessoa. Reservas através do concierge@hotelestorilpalacio.pt ou 214648140.

Para uma Páscoa harmonizada: mil folhas de bacalhau com presunto ibérico e queijo da Serra acompanhado por um Arinto branco de 2019? É o primeiro principal a chegar à mesa no dia 30 de março no Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness. Antes, os enchidos de porco bísaro e a trouxa de espinafres recheada já terão marcado presença, nesta que é a sugestão do chef Hugo Silva para a Páscoa. O jantar vínico conta com cinco momentos, cada um harmonizado, e todos um toque de presunto ibérico da Casa Ibérica. Até na sobremesa: o Syrah reserva 2020, da Casa Ermelinda Freitas, vem abrir o paladar para a espuma de toucinho do céu que chega com um floco de presunto ibérico.

Le Monumental Palace Porto

Av. dos Aliados 151, 4000-067 Porto. Até 31 de março. Rservas através do 227662410 ou porto.monumental@maisonalbar.eu.

Para comer um ovo de chef: são um cruzamento das memórias francesas da chef Joana Thöny Montbabut com as inspirações portuguesas e surgem bem recheadinhos de chocolate. Os ovos da Páscoa da chef pasteleira do Le Monumental Palace Porto vêm fazer uma homenagem ao mar português, com o Ovo do Mar de Surpresa (35€), revestido de elementos marítimos esculpidos e recheado de cacau, o peixe de chocolate de leite Sardinha Fritura (15€) e a Tablet de Chocolate com Alga Nori (10€ cada 100g), disponível em chocolate branco e negro. Para quem gosta dos clássicos, o Bolo de Chocolate e Amêndoa (20€) pesa cerca de 450g e é suficiente para quatro pessoas.

Dominguinhos – Caça aos ovo da Páscoa

MAR Shopping, Av. Dr. Óscar Lopes, 4450-337 Matosinhos. Dia 31 de março das 11h00 às 12h30. Atividades gratuitas.

Para criar um Sr. Ovo: no domingo de Páscoa o MAR Shopping Matosinhos recebe os miúdos para o “Dominguinhos”. É durante o final da manhã de dia 31 que vários ovinhos da Páscoa vão ganhar vida, com diferentes estilos e visuais, neste atelier de artes plásticas. Tendo por base um ovo transparente, a iniciativa, em parceria com a empresa Catavento, vai reutilizar cápsulas de café, papéis coloridos, pincéis e botões para que as crianças possam dar asas à imaginação e criar um Sr. Ovo. A participação é gratuita e decorre no piso 0 do centro comercial.

Peixaria by Euskalduna

R. José Gomes Ferreira 191, 4150-598 Porto. De terça-feira a sábado das 14h00 às 21h00. Encomendas através do 936 481 062 ou da app Uber Eats.

Para não ter de cozinhar na Páscoa: a Peixaria do chef Vasco Coelho Santos faz, desde dia 26 de março, parte da lista de restaurantes disponíveis da Uber Eats — e não podia vir numa melhor época. Se a vontade for pouca para cozinhar na sexta-feira Santa, das 14h00 às 21h00 o serviço está disponível na plataforma (e das 10h00 às 21h00 para take-away, no restaurante) e inclui boxes de sushi, ouriços, sapateiras recheadas, ostras e percebes.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.