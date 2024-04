Feitoria

Altis Belem Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisboa. Dia 6 de abril às 19h30. Jantar a 285 euros por pessoa. Reservas através do 21 040 0208 ou restaurantefeitoria@altishotels.com.

Para harmonizar gastronomia e champanhe: é a oito mãos que o Feitoria vai preparar um jantar que celebra a união entre a gastronomia e o champanhe. Com o objetivo de apresentar vinhos internacionais que façam harmonização com a cozinha portuguesa, os chefs André Cruz, Arnaldo Azevedo, Carlos Afonso e Rodrigo Castelo vão preparar um menu de oito momentos inteiramente acompanhados pela casa de champanhe Henri Giraud. Esta será a primeira mostra desta casa no nosso país e vai contar com a abertura de uma garrafa de três litros de 1999.

Anjos 70

R. do Centro Cultural 11 1700-036 Lisboa. Dias 6 e 7 de abril das 11h00 às 19h00. Entrada gratuita.

Para ficar inspirado: conhecido pelo seu espaço nos Anjos, em Lisboa, os Anjos 70 ocupam agora a A11 Galeries e o 8 Marvila duas vezes por mês. Este fim de semana é a vez de Alvalade receber este mercado que se apresenta como o mais alternativo e cool de Lisboa. Desde acessórios feitos à mão a art prints, passando por peças de roupa vintage, cookies vegan e estúdios de tatuagens, este espaço de cultura recebe artistas, artesãos e colecionadores que dão a conhecer o seu trabalho e convidam entusiastas de arte a explorar as suas várias bancas. Os pets também são bem-vindos.

Food Love Fest

Dois restaurantes na Vidigueira, Beja. Dias 6 e 7 de abril. Reservas devem ser feitas diretamente com cada restaurante.

Para abraçar a gastronomia alentejana: depois de durante todo o mês de março ter percorrido 17 restaurantes de 12 localidades no Alentejo e Ribatejo, o Food Love Fest vai continuar abril adentro. Este festival gastronómico que conta com mais de 50 chefs portugueses que vêm homenagear os paladares alentejanos com jantares e almoços vai aterrar na Vidigueira a 6 de abril para um jantar na Quinta do Quetzal pelas mãos dos chefs João Mourato, Ricardo Luz e Jefferson Dias (do Al Sud, Algarve). No dia seguinte é a vez da chef dona Josefa Repas convidar os chefs Joaquim Almeida (D. Joaquim, Évora) e João Correia (Dois Petiscos, Santarém) para um almoço na Herdade do Sobroso.

“Fado Alexandrino”

Teatro Nacional São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. A partir de 5 até 28 de abril. Bilhetes de 7,50 a 16 euros.

Para assinalar o 25 de Abril: baseada no livro de António Lobo Antunes, Fado Alexandrino estreou-se no Teatro Nacional São João a 5 de abril para começar o mês da liberdade a celebrá-la. É pela mão de Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, que esta peça sobe a palco, dando vida a cinco militares que regressam da guerra em África e se juntam numa reflexão sobre um fim e o seu luto. Dividido em três partes – antes da Revolução, a Revolução e depois da Revolução –, Fado Alexandrino reflete sobre o país antes e depois do 25 de Abril de 1974. Os bilhetes já estão disponíveis para todas as sessões até 28 de abril.

Cantina

Rua de Cândido dos Reis, 135 4050-151 Porto. De terça a quinta-feira das 18h00 às 2h00 e sexta-feira a sábado das 18h00 às 2h30.

Para sentir o calor do México no Porto: com o verão cada vez mais perto, os dias quentes começam a chamar por bebidas frescas e saborosas. Aqui, o calor vem diretamente da América Latina, com a nova carta de cocktails da Cantina a inspirar-se nos sabores mexicanos. A começar, há o La Pluma (10€), com Bombay Prémier Cru, o Água de Jalisco (14€), inspirado no clássico mexicano Água de Jamaica, a Piña Descolada (10€), que vem dar um twist à colada, o Pistolero (10€), que qualquer lembrança à Margarita (não) é pura coincidência, e o Pan de Muertos (14€), com vinho do Porto. Se a fome chamar, há sempre espaço para os tacos da Cantina — ácidos ou mais picantes.

“Revolution (Título Provisório)”

R. Dr. Leonel Sotto Mayor 23D, 2500-227 Caldas da Rainha. Dia 6 de abril às 21h30. Bilhetes a 7,50 euros por pessoa.

Para pensar no caminho feito desde o 25 de Abril: desengane-se quem pense que é provisório. Revolution (Título Provisório) é o título definitivo desta que é uma cocriação ASTA Teatro (Covilhã), Baal17 (Serpa), d’Orfeu AC (Águeda) e Teatrão (Coimbra). Em palco no dia 6 de abril no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, este espetáculo propõe uma sucessão de cenas e momentos musicais que desafiam o espetador a pensar no caminho que Portugal fez desde o 25 de Abril até aos dias de hoje. Os bilhetes estão disponíveis online e têm o valor de 7,50€.

Hilton Garden Inn Évora

Tv. João Rosa, 7005-413 Évora. Todos os domingos das 12h30 às 15h30. Almoço a 24,99 euros por pessoa. Reservas através do 915 394 864 ou info@hgievora.com.

Para almoçar em família: México, Itália, Ásia e Portugal. É este o menu — rotativo — que o Hilton Garden Inn Évora preparou para os almoços de domingo. O Family Sunday Lunch é assim uma viagem pela gastronomia do mundo, a começar com a colorida cozinha mexicana logo no primeiro domingo do mês. No calendário, está por isso marcado que a 7 de abril a cozinha vai ser invadida por tacos, nachos com guacamole, chilli, quesadillas e o bolo de Tres Leches. Nos restantes domingos do mês, será a vez da homenagem à gastronomia alentejana (segundo domingo), aos sabores orientais (terceiro domingo) e às pizzas, focaccias e bruschettas (quarto domingo).

“Eu sou Lorca”

Centro Cultural de Lagos, R. Lançarote de Freitas 7, 8600-586 Lagos. Dia 6 de abril às 21h30. Bilhetes a 8 euros por pessoa.

Para pensar sobre a liberdade nas artes: depois da estreia em Vila Nova de Famalicão, Eu Sou Lorca segue para Lagos no dia 6 de abril para apresentar a criação da jovem companhia Momento — Artistas Independentes. A peça parte do texto Assim que Passarem Cinco Anos, do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, e propõe pensar sobre o que é ser artista durante um regime ditatorial e sobre a liberdade nas artes contemporâneas. Os bilhetes estão disponíveis online.

Ensaio Gastro Bar

Av. Frei Miguel Contreiras 52, 1700-213 Lisboa. De domingo a quarta-feira das 12h00 às 00h00 e de quinta-feira a sábado das 12h00 às 2h00.

Para comer num teatro: o pano subiu no teatro Maria Matos no final de março para que em palco se começassem a ensaiar alguns sabores. O Ensaio GastroBar ganhou vida mesmo por cima deste teatro lisboeta — situa-se no primeiro piso — e vem celebrar a arte da gastronomia aliada à arte da representação. Com um menu que se apresenta como O Verdadeiro Espetáculo, este novo restaurante propõe uma variedade de pratos — uns mais portugueses que outros — que se fazem acompanhar por uma carta de bebidas que chama a diversão: aqui o espetáculo faz-se com cocktails artesanais, vinhos selecionados, gins e tequilas.

Dia Mundial da Atividade Física

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga. Dia 6 de abril a partir das 10h00. Atividades gratuitas.

Para promover o bem-estar físico e mental: o Novo Arcada, em Braga, vai assinalar o Dia Mundial da Atividade Física, a 6 de abril, com várias atividades que vêm promover o bem-estar tanto físico como mental. Com acesso gratuito, o dia começa cedo, pelas 10h00, com uma aula de body pump seguida de body balance, às 11h00, e de body combat, às 12hoo. Entre as 15h00 e as 17h00, está previsto um desafio aberto de Cross Training que convida famílias e amigos a participar. Mas antes, há ainda dois workshops: às 13h00, vai ser abordado o tema do desperdício alimentar e pelas 14h30 vai falar-se de saúde mental, com o apoio de uma médica especialista em Medicina Geral e Familiar.

Zunzum

Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Av. Infante D. Henrique Doca, R. Jardim do Tabaco do, 1100-651 Lisboa. Dia 8 de abril. Jantar a 85 euros por pessoa.

Para começar bem a semana: vindo diretamente do restaurante Flora, em Viseu, o chef João Guedes Ferreira junta-se à chef Marlene Vieira para um jantar a quatro mãos no dia 8 de abril. Consigo traz alguns clássicos, como a polenta picante com pickle de funcho e o espargo branco com leitelho e koji tostado, que vêm partilhar o menu com o tártaro de lombo porco fumado e o Tramezzini de peixe e gamba da chef do Zunzum. Quanto ao pairing, fica nas mãos do produtor José Domingues, que vai apresenta os seus vinhos Terrunho.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.