Bono

Calçada Ferragial 9, 1200-182 Lisboa. Disponível no dia 15 de abril por 32 euros e 34 euros.

Para celebrar a liberdade com um cravo à mesa: é a comemorar o espírito de liberdade e democracia que no dia 25 de abril o Bono vai apresentar aos seus convidados um prato exclusivo, em homenagem à Revolução dos Cravos. O “Cravo da Liberdade” chega à mesa em forma de polvo na brasa, com molho demi-glace, e acompanhado por legumes mediterrâneos e tempura de cravo. A partilhar a exclusividade está também o “Trio do Mar”, que vem celebrar o oceano Atlântico e os sabores que representam Portugal. As sugestões são do chef Robson Oliveira e estão disponíveis apenas nesta data.

“Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music”

Igreja e Torre dos Clérigos, R. de São Filipe de Nery, 4050-546 Porto. Dia 25 de abril às 21h00. Bilhetes a 23 euros.

Para assistir a um espetáculo nos Clérigos: o ciclo musical Clérigos Immersive Concert: Spiritus of Classical Music está de regresso à Igreja dos Clérigos, no Porto, para uma segunda edição no dia 25 de abril. A acompanhar a projeção de video mapping a 360º no interior do monumento estão Fabiana Pereira Magalhães (voz), Rui Soares (órgão de tubos), Fernando Cruz (órgão de tubos) e Rogério Monteiro (violino), que vão interpretar composições como Aria da Suite Nº3 em Ré maior, de Johann Sebastian Bach, e In furore iustissimae irae, Alleluia, de Antonio Vivaldi.

VISTA

Av. Tomás Cabreira, 8500-802 Portimão. Dia 26 de abril às 19h00. Jantar a 300 euros por pessoa. Reservas através do restaurante@hotel-belavista.com.

Para um jantar doce a quatro mãos: um jantar com um menu dedicado a sobremesas? É a proposta do VISTA para a noite de 26 de abril. O restaurante do Bela Vista Hotel & Spa vai receber António Banchour, considerado o melhor chef pasteleiro do mundo em 2018 e 2022, que junto do chef João Oliveira vem criar oito momentos que darão primazia às sobremesas. Quanto aos pratos salgados, estes também têm lugar neste jantar e serão criados a partir de técnicas de pastelaria.

Festa do Alvarinho e do Fumeiro

R. de São Tiago 28, 4960-507 Melgaço. Dias 26 e 27 de abril das 20h00 às 04h00 e 28 de abril das 10h00 às 20h00. Entrada livre.

Para festejar os produtos regionais: a Festa do Alvarinho e do Fumeiro está de volta a Melgaço para uma 30.ª edição que, ao contrário da anterior, é dirigida aos produtores. Ao longo de três dias o largo do Mercado Municipal de Melgaço vai ser o palco de showcookings, protagonizados pelos chefs Rui Paula, Hélio Loureiro e David Couñago Freire que apresentarão propostas gastronómicas harmonizadas com alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço, provas de vinhos, concursos, bancas de venda de produtos e animação, com Quim Barreiros a subir ao palco no dia 28 de abril pelas 15h00. A entrada é livre e a programação completa pode ser consultada na página da organização.

Mercado das Madrugadas

Praça Dr. Joaquim Melo Freitas, R. dos Mercadores 1, 3800-158 Aveiro. De 24 a 27 de abril a partir das 20h00.

Para imaginar os próximos 50 anos de revoluções: tem início às 20h00 e propõe ser, durante as três horas seguintes, um lugar de discussão e imaginação para os próximos 50 anos de revoluções — climáticas, sociais, mentais, cientificas e tantas outras. “Mercado das Madrugadas (ou manuais de instruções para revoluções futuras)” é um espetáculo da encenadora Patrícia Portela que a cada dia — de 24 a 27 de abril — vai trazer para a Praça Dr. Joaquim Melo Freitas, em Aveiro, um conjunto de bandas de mercado que terão como fio condutor as histórias que vão sendo contadas por diferente intervenientes. Os espetadores podem deambular livremente pelas bancas e ter uma visão dos desejos para os próximos 50 anos. Três horas depois, as bancas partem para regressarem no dia seguinte e começar tudo de novo.

Downunder by Justin Jennings

R. dos Industriais 21, 1200-685 Lisboa. Disponível de 25 a 28 de abril.

Para provar um red velvet da liberdade: para celebrar o 25 de Abril, o Downunder by Justin Jennings, em Lisboa, decidiu apostar numa sobremesa que vem trazer a cor dos cravos até à mesa. Feito com nata dos Açores e com um café expresso, o red velvet cake está disponível neste restaurante australiano no coração de São Bento de 25 a 28 de abril.

O 25 de Abril Contado às Crianças

Teatro Carlos Alberto, R. Das Oliveiras 43, 4050-449 Porto. Dia 25 de abril às 10h00 e às 11h00. Inscrição gratuita através do formulário.

Para contar o 25 de Abril aos mais novos: destinadas ao público infantil, as Leituras no TeCA trazem no dia 25 de Abril dois livros que vêm assinalar o Dia da Liberdade. O Tesouro, de Manuel António Pina, e O 25 de Abril Contado às Crianças, de José Jorge Letria, são os livros a ler neste teatro do Porto às 10h00 e às 11h00, respetivamente. As inscrições são gratuitas e devem se feitas através do formulário disponível na página do TeCA.

Restaurante Raiva

Estrada Nacional 222 km 41, Estrada Nacional 222 km 41, 4550-631 Castelo de Paiva. Dias 26 e 27 de abril. Jantar a 225 euros com pairing.

Para aproveitar e fazer ponte: no Octant Douro o último fim de semana de abril é sinónimo de fine dining. A dupla Cíntia e Joachim Koerper vai juntar-se ao chef Dárcio Henriques para prepararem um jantar a seis mãos onde os produtos da região duriense serão respeitados. Na noite de dia 26 os convidados do Raiva vão poder optar pelo menu a la carte do restaurante ou aventurarem-se pelo menu exclusivo daquela e da noite seguinte. A começar, há espargos, cogumelos morilles, ervilha lágrima e caviar Oscietra Imperial, seguidos do pregado com caldo bouillabaise e chouriço. Por fim, o jantar termina nas mãos da chef pasteleira Cíntia Koerper com a sobremesa cacau e caramelo.

“Gisela Canta Abril”

Teatro Tivoli BBVA, Av. da Liberdade 182 188, 1250-146 Lisboa. Dia 25 de abril às 21h00. Bilhetes de 15 a 25 euros.

Para celebrar os 50 anos da democracia portuguesa: depois da estreia em Amarante, Gisela Canta Abril chega a Lisboa para cantar a liberdade através na música no festival Sons de Liberdade, no Teatro Tivoli BBVA. Junto do guitarrista espanhol Carles Rodenas Martinez e a Luís “Twins” Pereira, Gisela João vai exaltar as músicas dos autores e compositores de Abril para celebrar os 50 anos da democracia portuguesa. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline.

“Ruth Orkin: A Ilusão do Tempo”

Av. Rei Humberto II de Itália, 2750-642 Cascais. De 18 de abril a 7 de julho. Bilhetes a 5 euros.

Para conhecer o trabalho de Ruth Orkin: o Centro Cultural de Cascais vai ser, até julho, a casa de Ruth Orkin: A Ilusão do Tempo, a primeira exposição em Portugal dedicada à obra fotográfica de Ruth Orkin. Com o objetivo de construir um panorama da sua trajetória artística e revelar a originalidade do seu ponte de vista, pessoal e íntimo, sobre as crónicas quotidianas da “vida americana”, a exposição reúne cerca de 120 fotografias, filmes, documentos, cartas, excertos de jornais e revistas, páginas do diário pessoa de Ruth Orkin e uma câmara fotográfica que lhe pertenceu.

Musa das Virtudes

Passeio das Virtudes 28, 4050-629 Porto. Dia 25 de abril às 17h00. Entrada livre.

Para celebrar o 25 de Abril de Musa na mão: em pleno Dia da Liberdade, a Musa das Virtudes vai encher os pulmões — e copos — para um B2B entre duas figuras da noite e da cultura portuese. A partir das 17h00, Catxibi & Supa vão testar novos e velhos ritmos e animar o final de tarde desta quinta-feira.

Pastelaria Suíça

Praça da Figueira 5C, 1100-240 Lisboa. Todos os dias das 08h00 às 23h00.

Para voltar a comer um jesuíta: do Rossio para a Praça da Figueira, a Pastelaria Suíça está de volta à baixa pombalina. O novo projeto apresenta-se como uma reinterpretação daquela casa emblemática, tão nostálgica aos lisboetas, e traz consigo algumas referências que marcaram a antiga pastelaria — como o Duchesse, o Russo, o Esquimó, o Babá, a Tíbia e o Jesuíta — mantendo a receita original. A acompanhá-las estão ainda opções de pequeno-almoço e lanche, como salgados, quiches e uma vasta gama de sanduíches.

Jacqui Naylor

Al.da Cidade, 3050-395 Mealhada. Dia 28 de abril às 18h00. Bilhetes a 10 euros.

Para ouvir o novo disco de Jacqui Naylor ao vivo: o Meajazz & Blues está marcado para os dias 28 e 29 de junho no Jardim do Luso, na Mealhada, mas a música chega antes, e vem com uma novidade. A intérprete e compositora norte-americana Jacqui Naylor regressa a Portugal para o concerto de apresentação do festival, no dia 28 de abril, num espetáculo que se irá realizar no Cineteatro Messias, e traz consigo o seu mais recente disco, Treasures of the Heart. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline.

Nada Está Escrito Afinal

Passos Manuel, Rua de Passos Manuel nº 137, 4000-385 Porto. Dia 25 de abril às 21h30. Entrada gratuita.

Para assistir a uma sessão de poesia: dedicada exclusivamente a textos escritos por mulheres, os ciclos de poesia da associação cultural sem fins lucrativos Reunião de Apócrifos Foragidos começaram no início de março e continuam, durante 12 semanas, até ao final de maio. A próxima sessão de Nada Está Escrito Afinal vem celebrar os 50 anos de liberdade e está marcada para o dia 25 de abril, pelas 21h30. Vai contar com as artistas Erica Rodrigues e Mariana Magalhães para lerem um texto de Maria Teresa Horta, figura da literatura portuguesa do século XX e ícone do feminismo e luta antifascista nacionais.

Alma

R. Anchieta 15, 1200-224 Lisboa. De terça-feira a sábado das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 00h00.

Para jantar com um pairing sem álcool: e porque os pairings não têm de ser necessariamente compostos por vinhos e cocktails, o Alma decidiu pensar naqueles que não bebem álcool e criou um pairing à medida. A acompanhar o menu degustação “Costa a Costa”, o novo pairing do restaurante estrelado do chef Henrique Sá Pessoa é composto por sugestões de bebidas fermentadas, como o Muri Yamilé e o Muri-Passing Clouds, vinhos de-alcoolizados e espumantizados, como o Kollonne/Null Rosé Spark, e bebidas gaseificadas, como a Limonada Sabugueiro e Amêndoa. A acompanhar, há a lula recheada, o carabineiro, o arroz de tamboril e lavagante, o robalo e a sobremesa mar e citrinos 2.0.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.