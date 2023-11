O Sporting derrotou, na noite desta quarta-feira, o Balkan Botevgrad, para a fase de grupos da Taça Europa de basquetebol, por 90-72, resultado que lhe permite apurar-se para a segunda fase da prova, tal como o FC Porto.

Ao ganhar aos búlgaros no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting fecha o Grupo A na segunda posição e assegura ser um dos seis melhores segundos classificados desta fase, que seguem em frente juntamente com os 10 vencedores de grupos.

Os resultados dos jogos da noite determinaram também que o FC Porto, segundo do Grupo E, que, desde a tarde desta quarta-feira, esperava pelos resultados da noite para saber a sua sorte.

A equipa búlgara jogou sem pressão, já que era virtual primeira do grupo, e acabou por não fazer grande questão em ganhar o jogo, permitindo ao Sporting consolidar desde cedo uma vitória confortável e sem discussão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Sporting precisou de mostrar a melhor face da época para levar a melhor sobre os búlgaros do Balkan Botevgrad (90-72) para se apurar para a fase seguinte da segunda ronda da Taça Europa de basquetebol, juntando-se ao FC Porto, que também assegurou o apuramento nesta quarta-feira.

O Balkan chegou ao jogo de Lisboa só com vitórias e em evidente ‘descontração’, a ponto de sofrer logo um parcial de 12-0. Em contrapartida, os ‘leões’ estavam interessados em conseguir vencer por muitos, porque não sabia por quantos pontos precisavam de vencer para garantir que seriam um dos seis melhores segundos classificados.

A entrada de rompante do Sporting atenuou-se um pouco e o primeiro parcial fechou com 23-16, com a diferença a crescer depois até aos 47-26 no intervalo.

A equipa búlgara reagiu no terceiro período, o único que venceu no jogo em Lisboa (21-29), mas no último quarto a equipa anfitriã voltou a ‘mandar na partida’, para vencer por 22-17.

O jogo do pavilhão João Rocha foi o último a acabar no programa desta quarta-feira e nesse momento já se sabia que o leão precisava de uma vantagem de nove pontos para se apurar, claramente superada com os 18 pontos conseguidos.

O Sporting é o quinto melhor segundo classificado e o FC Porto o sexto dos apurados por esta via para a segunda fase. Marcus LoVett foi o melhor marcador do Sporting na partida, com 26 pontos e 10 assistências, com Edward Ekiyor a atingir 18 pontos e 13 ressaltos.