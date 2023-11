O Taycan, com as suas três derivações, continua a ser o único modelo da Porsche 100% eléctrico e não só atinge um volume de vendas interessante, como se bate com o 911 e o Panamera como o modelo da marca mais vendido entre os “não SUV”, ou seja, se exceptuarmos o Cayenne e o Macan, uma vez que a Porsche parece ser cada vez mais um fabricante de SUV e não de modelos desportivos. Mas o Taycan enferma de excesso de desvalorização, sobretudo se comparado com outros modelos da marca, com a iSeeCars a estimar que o modelo eléctrico perca 61,3% do seu valor inicial em cinco anos, contra apenas 15,2% de outros modelos da Porsche no mesmo período, como o 911.

A imprensa norte-americana – sendo este um dos maiores mercados para o modelo – explorou o tema e concluiu que, lá como cá, o Porsche Taycan é proposto por um valor bem acima da média do mercado, assumindo-se como dos modelos a bateria com o preço mais elevado do mercado. A versão mais simples, o Taycan, é comercializada nos EUA por 90.900 dólares (sem impostos, ainda que estes sejam bem inferiores aos pagos em Portugal e incluídos no preço de venda ao público), enquanto que por cá obriga a um investimento de 98.100€, de acordo com o site da marca. No extremo oposto, o Taycan mais potente e caro, o Turbo S, é transaccionado por 194.900 dólares nos Estados Unidos da América e 205.209€ em Portugal. Contudo, segundo a Cars & Bids, um Porsche Taycan Turbo de 2020, com somente 18.100 milhas (29.123 km), foi vendido por apenas 100.000 dólares, modelo que, com o equipamento que possuía custou ao primeiro proprietário 191.900 dólares, o que representa uma desvalorização de 48% em cerca de três anos.

Mas os exemplos não ficam por aqui, pois outro caso refere que um Taycan Turbo similar, igualmente de 2020 e com 22.800 milhas, cujo preço original foi de 175.250$, foi vendido como usado por somente 89 mil dólares, uma desvalorização similar de 49%. Se realizarmos uma busca por versões mais acessíveis no Cars.com, como por exemplo o Taycan 4S, é fácil encontrar um usado por 66.500$, modelo que foi adquirido originalmente por mais de 111 mil dólares, deixando implícita uma desvalorização superior a 40% em três anos.

Em Portugal e recorrendo ao Standvirtual, um Taycan Turbo S de 2020 (e 21.300 km) que, sem equipamento extra é proposto no mínimo por 205.209€, está à venda por 136 mil euros, menos 32% do preço em novo. Curiosamente, não parece haver grandes diferenças na perda de valor se considerarmos as versões mais acessíveis do Porsche eléctrico, uma vez que um Taycan 4S de 2020 está à venda por 79.900€, quando em novo custava 120 mil euros, uma desvalorização de 34%.

Se esta desvalorização considerável pode assustar os clientes que pretendem desfazer-se dos seus Taycan, a realidade é que representa uma oportunidade para os novos clientes que pretendem uma berlina eléctrica de qualidade, mas a carteira não lhes permite chegar ao preço dos novos. Os Taycan usados, à semelhança do que também acontece com modelos de outros fabricantes, surgem assim como uma possibilidade de aceder à gama do construtor alemão com um investimento inferior.

Depois de comercializar cerca de 300 mil unidades em 2021 e ter crescido apenas 3% em 2022, ano em que entregou 309.884 veículos globalmente, a Porsche foi lançada em bolsa em Setembro de 2022, com os títulos a valerem 82,50€. À hora do fecho ontem (24 de Novembro), as acções valiam apenas 86,10€, depois de terem sido transaccionadas por 118,90€ a 14 de Abril.