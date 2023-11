“Tudo que escrevi na vida passou por um lugar de eu conseguir falar para a pessoa, no texto, o que não consegui na hora. Acho que o meu texto é um pouco um lugar de vingança, para mim”. As palavras são da autora, podcaster, guionista e cronista Tati Bernardi, numa entrevista à edição brasileira da revista Marie Claire, em 2022. Uma das vozes mais cáusticas do país irmão, Bernardi é celebrada e cancelada em doses semelhantes, mas parece sempre viver (e, acima de tudo, escrever) sem sentir o calafrio da espada que decreta o que pode ou não dizer — seja em relação a política (é uma anti-bolsonarista convicta e muito vocal), seja em relação a todos os que a rodeiam. Amigos, familiares, colegas de trabalho, amores passados ou presentes, meros transeuntes ou convidados de um mesmo jantar, todos podem ser atropelados pela habilidade da escrita de Tati. Todos podem habitar o tal lugar de vingança. “A única pessoa que não tenho prazer em expor é a minha filha”, reforçou na mesma entrevista.

Homem Objeto, agora editado por cá pela Tinta da China (a mesma que nos trouxe livros de crónicas de outro extraordinário contemporâneo de Bernardi, António Prata), saiu originalmente no Brasil em 2018. Cinco anos volvidos, muita coisa mudou. No mundo e na vida da própria autora, já que não só se tornou numa figura mais pública e escrutinada (em muito devido ao podcast Calcinha Larga, um sucesso avassalador que terá terminado, alegadamente e com polémica à mistura, por Tati e as outras duas hosts, Camila Fremder e Helen Ramos, se terem incompatibilizado) como também o marido referido repetidamente nestas crónicas é agora ex-marido. É logo sobre ele o texto que abre o livro, chamado Meu marido joga video game, um dos vários ensaios sobre a infantilidade no género masculino. Mais à frente, noutro texto, recorda: “a Maria, que trabalha para mim há quinze anos, esquece mais de metade do que eu lhe peço na feira, mas, se acabar o ovinho que ela faz no café da manhã para o meu marido, fico aturando o ‘tadiiiinho’ ecoando pela casa. ‘Como ele vai sair pro trabalho sem o ovinho?’ Pensemos aqui na origem das palavras ‘coitado’ e ‘chocada’ usadas no texto”.



Título: “Homem Objeto”

Autora: Tati Bernardi

Editora: Tinta da China

Páginas: 216

