“Por respeito pelos vivos, os nomes foram alterados. Por respeito aos mortos, o resto foi contado exatamente como se passou.”

Quando estas duas frases aparecem no ecrã, uma coisa é certa: lá vamos nós outra vez para uma história em que a violência, os banhos de sangue e o humor negro são requisito obrigatório. Após uma pausa de mais de três anos e uma temporada não tão brilhante quanto as anteriores (sobretudo as duas primeiras), Fargo regressa com uma nova narrativa que se estreia no TV Cine Edition esta quarta-feira, 29 de novembro, às 22h10.

A julgar pelos dois primeiros episódios, escritos e realizados pelo criador da antologia, Noah Hawley, todas as características que fizeram deste projeto um sucesso foram recuperadas.

