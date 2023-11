O Governo aprovou esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, a criação da Associação Évora 2027, que será responsável pelo programa cultural de Évora Capital Europeia da Cultura 2027

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, “foi aprovada a criação da Associação Évora 2027, que tem como fins a conceção, planeamento, promoção, execução e desenvolvimento do programa cultural do evento Évora Capital Europeia da Cultura 2027”.

Évora será Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia.

O anúncio foi feito em dezembro do ano passado, em Lisboa, e, na altura, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, disse que Évora terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros, dos quais 15 milhões serão de financiamento nacional, 10 milhões de fundos europeus, através do Programa Operacional do Alentejo, e quatro milhões do Turismo de Portugal, sujeitos a candidatura.

Em junho, foram assinados em Évora dois protocolos, que dizem respeito ao financiamento e ao estabelecimento da entidade gestora.

Um primeiro protocolo prevê mais cinco milhões de euros, para investimento em concelhos vizinhos, elevando para 34 milhões a verba inicialmente anunciada pelo Governo.

Outro tem que ver com a estrutura de gestão de Évora Capital Europeia da Cultura 2027.

A Comissão Executiva Évora2027 é liderada pela Câmara Municipal de Évora e integra ainda a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Universidade de Évora, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo — ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo — ARPTA.

Esta será a quarta vez que Portugal acolhe a iniciativa Capital Europeia da Cultura, depois de Lisboa (1994), Porto (2001) e Guimarães (2012).