Os tempos são como os de agora, crises sociais, económicas e políticas, o desencanto com o mundo. Não há dinheiro para aquecimento, os jovens sentem não ter futuro, o caminho pela frente avizinha-se de várias gradações de cinzento. No Reino Unido de ontem como num outro mapa qualquer de hoje, as lutas são em essência as mesmas. No final dos anos 70 e inícios de 80, nasciam várias bandas de punk rock, uma forma de indignação juvenil que advogava lutas a vários níveis, reivindicavam por outras políticas, contra a alienação do estado social, contra um individualismo crescente.

O texto delonga-se em questões políticas, mas não é por acaso. O punk é não apenas um estilo musical. Aliás, o estilo musical é um derivado de uma atitude, uma atitude de contracultura a diversos níveis, a começar pelo DIY, do it yourself. Não conseguir começar uma banda com apoio de uma editora ou de um manager mainstream fez com que as bandas punk começassem por organizar os seus próprios concertos, fizessem as suas próprias roupas, colocassem alfinetes de dama tanto na t-shirt rasgada como no furo da orelha. Se os The Clash de Joe Strummer gritavam de pulmões cheios “White riot/ I wanna riot/ White riot/ A riot of my ow”n (“Motim branco/ Quero fazer um motim/ Motim branco/ Um motim só meu”), os The Pogues optaram por outra forma de amor. O punk podia ser gritado, apelar à consciência política e social, instigar à cidadania ativa, encontrar nos riffs demasiado altos e demasiado simples – mas plenamente eficazes – uma forma de alienação do mundo.

Mas não com os The Pogues. Os The Pogues optaram por levar o ativismo político e social para dentro de casa. Ou melhor, para dentro do pub. Não empunhavam guitarras e acordes ensurdecedores, que levavam os fãs a um estado de frenesim físico e mental de embate, de relação até às últimas consequências com a matéria, de se atirarem uns contra os outros, de se mandarem para o chão, de rastejarem numa demanda metafísica que conhecia apenas o caminho e não o fim. Não, os The Pogues encontraram outra forma de amor. Com a matéria do punk, a essência estava lá – não tenham dúvida alguma –, mas optaram por dar as mãos. Entoar cânticos. Há lá forma mais bela para encontrar esperança do que à mesa, suja de tanta bebida entornada, sempre a pedir um copo mais, até que o dono do bar nos mande embora. É de manhã, o dia começa a raiar, a luz começa a fazer-se notar por entre o nevoeiro. Só mais uma – uma canção, uma rodada.

